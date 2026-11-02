José Rocamora David Jiménez 02 NOV 2026 - 21:37h.

En la zona del accidente, la Guardia Civil sigue buscando posibles restos biológicos que faciliten la identificación de las víctimas

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Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han retirado ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles. A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde. El trabajo sobre las vías no se detiene y en los alrededores la Guardia Civil sigue buscando posibles restos biológicos a varios kilómetros.

Ana esperaba que le entregaran el cuerpo de su hermano. "Estamos esperando el certificado de defunción y el permiso de enterramiento para poder llevárnoslo". Pasan los días, pero ella y su familia. Siguen viviendo en la mañana del 28 de octubre. "Necesitamos dar el siguiente paso y darle descanso a mi hermano de una vez por todas", zanja.

Mientras, en el hospital las historias que se encuentran se describen con otra palabra. "Se te encoge el alma porque su posición es muy diferente a la mía. La mía es un milagro", reconoce el marido de la cantante Clara Montes. "Lo que quiere hacer es salir y ponerse a cantar otra vez", celebra.

"Es una segunda oportunidad que nos ha dado la vida"

La hija y la esposa de Rafa también han celebrado que está fuera de peligro. "Es una segunda oportunidad que nos ha dado la vida", cuenta su mujer. "Podemos decir que mi padre es un superviviente del accidente de tren de Toledo", señala su hija. Mientras, la Guardia Civil ha realizado un homenaje a las víctimas bajo la copa de un árbol junto al lugar de la tragedia.