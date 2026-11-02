Candela Hornero Madrid, 02 NOV 2026 - 16:49h.

La piloto alertó de las dificultades que atravesaba la aeronave a la torre de control antes de estrellarse

Al menos nueve personas mueren al estrellarse un avión privado en una zona residencial de Florida, Estados Unidos

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Las imágenes del brutal accidente de un avión privado con nueve personas a bordo en Florida (Estados Unidos) son estremecedoras. El aparato se precipitó a gran velocidad contra el suelo, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

El siniestro tuvo lugar este domingo por la tarde, poco antes de las 13.00 horas (hora local), cerca del barrio residencial de Cresthaven, en Palm Beach. El avión privado, un Learjet 60 que iba hacia Bahamas, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha comparado su caída con la de un "misil" por la velocidad a la que se precipitó contra el asfalto.

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La última comunicación de la piloto con la torre de control

Poco antes del impacto, la piloto alertó a la torre de control acerca de las dificultades que estaba atravesando la aeronave, que descendía a unos 6.000 metros por minuto. "Nos vamos a estrellar", se le escucha decir con mucha angustia. Lo último fueron sus desesperados gritos. Poco antes, ya había advertido de que estaban atravesando un frente de tormentas eléctricas.

Las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron en el acto y, por el momento, las autoridades no han facilitado sus identidades. La violencia del impacto hizo que los restos de la aeronave y los cuerpos de las víctimas quedaran esparcidos por una amplia zona residencial. No obstante, no se han registrado heridos entre los vecinos ni los posibles transeúntes.

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El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la muerte de los ocupantes a través de sus redes sociales, donde trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y calificó lo ocurrido como una "horrible tragedia".

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La principal hipótesis del accidente en Florida

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Las primeras hipótesis sobre las causas del accidente apuntan a las complicadas condiciones meteorológicas. La piloto había informado de la presencia de fuertes turbulencias y de la acumulación de hielo en el avión. Los investigadores tratan ahora de determinar si la posible congelación de las alas pudo influir en la pérdida de control y en el posterior desplome.

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El accidente se produjo a unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado este año como 'Aeropuerto Internacional Donald Trump.' El presidente estadounidense había estado ese mismo domingo en la ciudad, aunque abandonó la zona a bordo del Air Force One aproximadamente una hora antes del siniestro.