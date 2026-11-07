El suceso ocurrió en octubre en el patio del centro durante un recreo y los padres vieron después las lesiones a su hija

Los supuestos bocados dejaron marcas visibles a la niña en varias partes de su cuerpo, como los brazos y la espalda

Compartir







MurciaLos padres de una niña de 14 meses denunciaron las lesiones que sufrió su pequeña tras recibir presuntamente numerosos mordiscos por parte de otro niño de la guardería a la que asistía en la localidad de Cartagena (Murcia).

Así lo publica el diario 'La Opinión de Murcia', tras conocer el caso que ya investiga la Policía Nacional. El suceso ocurrió a finales de octubre en el centro durante un recreo en el patio.

Después de llegar a casa, los familiares de la menor descubrieron que tenía "bocados muy marcados" en varias zonas de su cuerpo, como los brazos y la espalda. La trasladaron entonces a un centro de salud.

Aunque no tenía lesiones importantes, en el parte médico sí se reflejaron esas marcas de dientes. La madre de la afectada decidió acudir a comisaría al considerar que no estuvo suficientemente vigilada.

PUEDE INTERESARTE Un juez investiga a tres empleadas de un colegio de Alcalá de Henares por presunto maltrato a bebés

La menor ya ha cambiado de guardería

Los progenitores de la pequeña no entienden cómo ninguna de las trabajadoras se percató de lo que estaba pasando en el momento de producirse los hechos. Piensan que su hija estuvo desatendida en esos instantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según detalla el citado medio murciano con información de fuentes cercanas al caso, las cuidadoras infantiles que se encontraban en el centro el día de lo ocurrido dijeron no tuvieron posibilidad de actuar, al suceder todo muy rápido.

La víctima ya ha sido cambiada de guardería. Cabe recordar que, al tratarse de un menor de edad el presunto autor de los mordiscos, los responsables de sus acciones son sus padres, que responderían a nivel civil si hubiese condena judicial.