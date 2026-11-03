Los padres han denunciado más de 1.800 agresiones y malos tratos a menores en la escuela infantil de Pozuelo investigada por malos tratos

Investigan tres casos de maltrato a bebés, uno de ellos fallecido, por parte de sus padres en Cataluña que no se detectaron a tiempo

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Pozuelo de AlarcónLa investigación sobre la escuela infantil Pecas, de Pozuelo de Alarcón, ha dado un nuevo giro tras salir a la luz hasta 1.800 posibles episodios de agresiones y vejaciones a niños menores de tres años, según ha informado 'El Mundo'. Los presuntos malos tratos se remontarían a noviembre de 2023, motivo por el que la escuela y varias educadoras están siendo investigadas.

Un escrito presentado ante la juez solicita ampliar considerablemente el número de hechos investigados, que hasta ahora se situaban en torno a los 350. Esta nueva petición llega pocos días después de que la Fiscalía de Madrid respaldara el recurso presentado por una de las trabajadoras investigadas contra la ampliación de los hechos incluidos en la causa, según detalla el medio de comunicación anteriormente citado.

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La escuela infantil de los hijos de los famosos

La escuela infantil en la que estaban matriculados los hijos de personajes conocidos como Morata o el cantante Huecco cerró tras hacerse públicas estas presuntas agresiones. Entre las conductas descritas en el documento presentado en el juzgado figuran supuestos pinchazos en el rostro de los pequeños, zarandeos mientras dormían, bofetadas y encierros en habitaciones a oscuras a estos pequeños. Estos episodios aparecen recogidos en un escrito elaborado por las acusaciones particulares, que reclaman que se incorporen a la investigación judicial.

De acuerdo con la información de 'El Mundo', buena parte de los comportamientos denunciados se atribuyen principalmente a dos empleadas del centro, identificadas como Begoña y Tamara. La causa judicial cuenta, por el momento, con al menos siete trabajadoras investigadas.

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A esta guardería acudían hijos de famosos futbolistas como Álvaro Morata, Antoine Griezmann, Saúl, Mario Hermoso, además de hijos de cantantes y empresarios que residen en urbanizaciones de la zona.

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¿Cómo se conoció el caso?

En el mes de diciembre de 2023, la Policía Nacional detuvo a tres trabajadoras por presunto maltrato. Tras declarar en sede judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares por orden de la magistrada.

La Policía Nacional ya detuvo el pasado 23 de noviembre de 2023 a dos empleadas del centro infantil Pecas, una de las cuales sería la presunta autora de los hechos, mientras que la otra, más joven, sería su cómplice.

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La investigación se inició a raíz de las denuncias de una trabajadora en prácticas que llegó a grabar vídeos de forma clandestina en los que se ve presuntas humillaciones a los menores, entre ellas les increpan diciéndoles que "vuestros padres son ricos".

Esta mujer presentó una denuncia ante la comisaría de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón, donde aportó los vídeos. En alguno de ellos también había agresiones a menores.

Las imágenes

En junio de 2024, las cuidadoras investigadas de la Guardería Pecas, de Pozuelo por presuntos malos tratos a niños pequeños trataron de invalidar las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior del centro infantil. Las dos empleadas recurrían ante la Audiencia de Madrid las imágenes y el testimonio de la estudiante en prácticas que destapó el caso.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid validaba las imágenes grabadas ratificando la orden de alejamiento impuesta por la jueza que instruye el procedimiento penal a dos de las imputadas.

Los magistrados consideraban que las imágenes aportadas a la causa revelan que las cuidadoras tratan a los niños "bruscamente", que a la hora de acostarlos "a la siesta los empujan contra colchonetas, les presionan la cabeza, les cubren con sábanas incluidas la cabeza, destacando que la mayoría de ellos se encuentra boca abajo existiendo riesgo de asfixia".