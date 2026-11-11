El activista, conocido por su lucha para visibilizar la ELA, señala las consecuencias que puede tener la huelga en las personas con dependencia

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Jordi Sabaté Pons, conocido por su lucha contra los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha denunciado en sus redes sociales las dificultades que ha tenido la persona cuidadora que le atiende para llegar a su casa por culpa de los piquetes de la huelga.

“La persona cuidadora que me asiste en el turno de hoy ha tenido que andar 11km para que no me muera asfixiado. Servicios mínimos y una mierda. Gracias, piquetes”, ha denunciado en su perfil de X.

Un mensaje con el que ha querido visibilizar las consecuencias de la jornada de paro y cómo pueden afectar a las personas dependientes. Sabaté ya había mostrado su preocupación antes del comienzo de la huelga y alertó de las complicaciones que podía ocasionarla convocatoria para los pacientes que necesitan atención continuada y cuyos cuidados no pueden interrumpirse durante varias horas.

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El activista Jordi Sabaté es conocido por en redes sociales por su auténtica lucha para visibilizar la ELA y ha protagonizado varios episodios de denuncia. En enero de 2026, el activista denunció públicamente las amenazas y los insultos que sufría en redes sociales.

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"Que me insulten, deseen mi muerte y que me amenacen de muerte, no me afecta nada", comienza explicando. "Pero que me llamen Paco Sanz, me hierve la sangre y me duele, porque no solo me afecta a mí, afecta a la investigación de la ELA. Esas personas no tendrían que poder usar redes sociales. No todo vale".

Muy presente en redes sociales

Sabaté hacía referencia a las acusaciones de un usuario que le ha comparado con Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, condenado en 2021 a dos años de prisión por simular que padecía una enfermedad letal y que si no viajaba a Estados Unidos para curarse, iba a morir.

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El activista, de 40 años, fue diagnosticado hace una década de esta enfermedad sin tratamiento que afecta a más de 4.000 personas en España y que no tiene cura, no es el único que insiste en que las ayudas son insuficientes para vivir con ELA.

Cabe recordar que la Ley ELA, cuya propuesta fue aprobada por unanimidad en marzo de 2022, se quedó sin tramitar el Congreso de los Diputados por la convocatoria de elecciones, y aún no se ha implementado tras casi medio centenar de aplazamientos para enmiendas.