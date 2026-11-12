“¿Me puedes adelantar 960 euros?”, la estafa de la que nos alerta el ministerio del Interior con una respuesta aún más sorprendente
La Policía recomienda confirmar siempre por otra vía la identidad del remitente antes de realizar cualquier transferencia
Una videollamada puede vaciarte la cuenta: las consecuencias de caer en la trampa de los ciberdelincuentes
El ministerio del Interior ha advertido a través de su cuenta oficial en la red social X de una modalidad de estafa cada vez más frecuente, basada en la suplantación de identidad mediante mensajes enviados desde números desconocidos en los que nos piden dinero: “¿Me puedes adelantar 960 euros?”.
¿Me lo puedes adelantar?
El mensaje fraudulento al que hace referencia Interior es el siguiente: “Se me ha roto el móvil y uno nuevo me cuesta 960 euros. Como no puedo hacer transferencias inmediatas, ¿me lo puedes adelantar y te hago una transferencia normal?”.
Ante este tipo de solicitudes poco habituales, el departamento que dirige Grande-Marlaska recomienda desconfiar y no realizar ningún envío de dinero sin verificar previamente la identidad de la persona que realiza la petición. En su mensaje, difundido a través de X, recuerda que hay solicitudes que no merecen respuesta y aconseja actuar con cautela.
“¿Me puedes adelantar 960 euros?”. Hay mensajes que no necesitan respuesta. O sí: “Ahora se lo paso a la Policía para que te ayuden ellos”. Si recibes una petición de dinero inesperada, desconfía y no transfieras dinero. Ante la duda y como respuesta irónica, la Policía Nacional propone contestar: “Ahora se lo paso a la Policía para que te ayuden ellos”.
Las fuerzas de seguridad recuerdan que los ciberdelincuentes recurren con frecuencia a situaciones de urgencia para presionar a las víctimas y evitar que comprueben la veracidad de la historia. Por ello, recomiendan confirmar siempre por otra vía la identidad del remitente antes de realizar cualquier transferencia o facilitar datos personales o bancarios.