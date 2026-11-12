La Policía recomienda confirmar siempre por otra vía la identidad del remitente antes de realizar cualquier transferencia

Una videollamada puede vaciarte la cuenta: las consecuencias de caer en la trampa de los ciberdelincuentes

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El ministerio del Interior ha advertido a través de su cuenta oficial en la red social X de una modalidad de estafa cada vez más frecuente, basada en la suplantación de identidad mediante mensajes enviados desde números desconocidos en los que nos piden dinero: “¿Me puedes adelantar 960 euros?”.

¿Me lo puedes adelantar?

El mensaje fraudulento al que hace referencia Interior es el siguiente: “Se me ha roto el móvil y uno nuevo me cuesta 960 euros. Como no puedo hacer transferencias inmediatas, ¿me lo puedes adelantar y te hago una transferencia normal?”.

Ante este tipo de solicitudes poco habituales, el departamento que dirige Grande-Marlaska recomienda desconfiar y no realizar ningún envío de dinero sin verificar previamente la identidad de la persona que realiza la petición. En su mensaje, difundido a través de X, recuerda que hay solicitudes que no merecen respuesta y aconseja actuar con cautela.

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“¿Me puedes adelantar 960 euros?”. Hay mensajes que no necesitan respuesta. O sí: “Ahora se lo paso a la Policía para que te ayuden ellos”. Si recibes una petición de dinero inesperada, desconfía y no transfieras dinero. Ante la duda y como respuesta irónica, la Policía Nacional propone contestar: “Ahora se lo paso a la Policía para que te ayuden ellos”.

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Las fuerzas de seguridad recuerdan que los ciberdelincuentes recurren con frecuencia a situaciones de urgencia para presionar a las víctimas y evitar que comprueben la veracidad de la historia. Por ello, recomiendan confirmar siempre por otra vía la identidad del remitente antes de realizar cualquier transferencia o facilitar datos personales o bancarios.