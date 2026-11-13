Los Centros de Emergencias 112 plantean que Es-Alert tenga dos niveles: uno de prealerta y otro de alerta

Es una decisión conjunta de los centros 112 de todo el país

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Los centros de Emergencias 112 de toda España plantean que el sistema de avisos de emergencias Es-Alert incluya dos niveles de avisos en vez de un solo nivel que tiene actualmente. Los dos niveles se dividirían en un aviso de prealerta y otro de alerta.

Es una de las propuestas extraídas del XXXII Foro Técnico Nacional de Centros de Emergencias 112, que se ha celebrado en Palma, Mallorca y en el que se han reunido responsables de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, según ha detallado este viernes el Gobierno de las Islas Baleares. En el Foro han participado presencialmente 42 técnicos y directores procedentes de todos los territorios de España, además de un representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Concretamente, los centros 112 de todo el país han acordado crear un grupo de trabajo para profundizar en los sistemas de comunicación de alertas, donde la utilización y las posibilidades del Es-Alert será parte de la materia abordada.

Mejora de la comunicación directa

Durante el foro, los representantes de las comunidades autónomas y la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, han planteado que se añadan dos niveles de aviso del sistema Es-Alert. El grupo también valorará y reconsiderará cómo comunicar la activación de las alertas, en todos sus niveles, tanto a los organismos afectados, por vías internas, como a la población.

Es una decisión que viene de una larga trayectoria de los Centros de Emergencias 112 que desde su origen trabajan por mejorar las formas de comunicación directa entre los ciudadanos y los centros. Actualmente el trabajo se enfoca en el desarrollo de nuevos sistemas que permitan la localización geográfica inmediata y posibiliten conocer el nivel de batería del teléfono de la persona, acceder a datos médicos importantes y establecer comunicaciones a través de texto o vídeo.

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El objetivo de estas mejoras es que el sistema sea accesible para todos y ofrecerá igualdad de oportunidades. El Foro de Centros de Emergencias 112 se celebra desde el 2000 y es la tercera vez que tiene lugar en Baleares. Anteriormente se celebró en el archipiélago balear en 2001, 2008 y 2026. El testigo lo recogerá Castilla y León, que lo organizará el próximo año coincidiendo con el 25ª aniversario de su centro.

Como acto final de la cita, los participantes han sido recibidos en el la sede del Govern balear por la presidenta, Marga Prohens, que les ha trasladado su agradecimiento y admiración por el trabajo que desarrollan.