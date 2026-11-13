Manuel Pimentel Sevilla, 13 NOV 2026 - 18:30h.

La nueva norma garantiza el reconocimiento del nombre sentido y la adaptación del nombre legal conforme a la identidad de género

La institución aplicará los cambios en un plazo máximo de tres meses, sin necesidad de que el cambio se haya realizado en el Registro Civil

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La Universidad de Sevilla ha dado un paso adelante en la inclusión y la integración social. La institución académica ha aprobado una normativa permitirá que las personas trans puedan registrarse con el nombre con el que se sienten más identificadas en los sistemas internos de la Universidad, aunque no lo hayan modificado legalmente, es decir, sin que coincida con el que figura en su DNI.

Esta medida no solo se aplica al estudiantado sino a todos los mimebros de la comunidad univesitaria, extendiéndose así al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) y al Personal Docente e Investigador (PDI). De esta forma, la Universidad de Sevilla reafirma su compromiso con el respeto a la diversidad y la protección de los derechos de la comunidad universitaria, informan en un comunicado.

Reconocimiento y adaptación del nombre

La norma regula dos supuestos principales. En primer lugar, el reconocimiento del nombre sentido, orientado al ámbito estrictamente interno, para quienes no han modificado su registro legal. Es decir, va dirigido a quienes todavía no han cambiado su nombre en el Registro Civil.

En estos casos, la Universidad no modifica el DNI ni los documentos oficiales que tengan validez fuera de forma externa, sino que se trata de garantizar que esa persona sea llamada y tratada por el nombre que ha elegido en toda su vida académica, laboral y administrativa.

La segunda situación es la adaptación por cambio legal. Este caso se aplica a quienes ya han rectificado su nombre en el Registro Civil y la Universidad de Sevilla actualiza de forma integral toda la documentación oficial como expedientes, títulos académicos, contratos y nóminas.

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Cómo cambiar el nombre en la Universidad de Sevilla

El procedimiento para solicitar el cambio de nombre será totalmente reglado y transparente. Las peticiones se presentarán a través de la Sede electrónica de la US a través de la Unidad para la Igualdad, que será l encargada de su tramitación.

El plazo máximo de resolución será de un mes, y dispondrá de un plazo de tres meses para completar los cambios referidos al bombre en sus aplicaciones informáticas.

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Además, la institución se ha comprometido a publicar en un par de meses una guía de instrucciones y preguntas frecuentes para orientar a la comunidad universitaria. También ofrecerá acciones de formación y sensibilización para toda la comunidad universitaria.