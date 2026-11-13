A sus 65 años, el exjugador de tenis ha participado en el reto Zero Bullying para visibilizar el problema del acoso escolar

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El exjugador de tenis, capitán olímpico y empresario marbellí Pancho Campo ha saltado en paracaídas junto al Everest. A sus 65 años, Campo ha complido su último gran desafío convirtiéndose en la persona de mayor edad en completar este tipo de salto en el entorno de la montaña más alta del mundo.

El motivo del salto era dar visibilidad al problema del acoso escolar y a la necesidad de proteger la salud mental de los jóvenes. El empresario ha llegado a alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora en caída libre, desde una altura superior de 8.000 metros.

En este tipo de saltos extremos, se abre el paracaídas cuando solo resta un descenso de 1.000. Se trata de un salto en modalidad HALO (High Altitude, Low Opening), una técnica de paracaidismo de origen militar en la que se salta desde gran altitud -entre 25.000 y 35.000 pies de altura, el equivalentes a unos 7.600 y 10.700 metros sobre el nivel del mar-. Luego, el paracaidista mantiene una caída libre prolongada antes de abrir el paracaídas a baja altura sobre el terreno, normalmente por debajo de mil metros.

Campo saltó este jueves desde un helicóptero equipado con oxígeno suplementario y durante el descenso se ha enfrentado a temperaturas de hasta 40 grados centígrados bajo cero. “Ningún niño debería enfrentarse solo a una montaña de miedo", ha dicho el deportista, para quien "enunciar el acoso no debería exigir un salto al vacío, sino contar con la certeza de que alguien va a escucharle y ayudarle".

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La expedición partió hacia Nepal el pasado 6 de noviembre y, tras su llegada a Katmandú, el equipo se desplazó hasta el aeropuerto de Lukla y desde allí continuó a pie varios días hasta alcanzar Syangboche, donde se estableció la base de operaciones para los saltos en helicóptero.