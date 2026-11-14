Se trata de una manifestación "en defensa de la máxima seguridad" en el ferrocarril nacional

La fuerza sindical exige en un comunicado un "cambio radical" en las políticas ferroviarias por parte de las Administraciones públicas

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Este sábado se celebra en Madrid una manifestación convocada por el Sindicato Ferroviario con el objetivo de reivindicar la "máxima seguridad" en el ferrocarril español, y ha reclamado un "cambio radical" en las Administraciones y la creación de una mesa sectorial que englobe a todos los actores, según ha anunciado este jueves.

Se trata de una manifestación "en defensa de la máxima seguridad" en el ferrocarril nacional que saldrá a las 12 horas desde los jardines de Nuevos Ministerios en la capital, frente a la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que discurrirá por el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Plaza del Congreso.

"Cambio radical" en las políticas ferroviarias

Así, la fuerza sindical exige en un comunicado un "cambio radical" en las políticas ferroviarias por parte de las Administraciones públicas, de forma que el Ministerio, Adif y los operadores pongan el foco en la máxima seguridad de las circulaciones, los usuarios y los trabajadores del sector.

Por ello, demanda buscar el "máximo consenso" entre todos los actores del mismo y crear una mesa sectorial que incluya también a los sindicatos, las asociaciones de víctimas y la AESF, con la misión de analizar la situación actual, plantear acciones por la seguridad y adoptarse medidas de urgencia que palien "lo máximo posible las deficiencias" reveladas tras los accidentes mortales de Angrois (Santiago de Compostela), Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) para que no se vuelvan a repetir sucesos de ese tipo.

En concreto, desde la fuerza sindical piden una revisión "crítica e independiente" del informe de CIAF sobre Angrois --accidente que provocó 80 muertes en 2013--, con la participación de instituciones europeas y garantías de independencia, para conocer todos los detalles y esclarecer las causas.

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También exigen una investigación independiente y con supervisión europea de los accidentes de Adamuz y Urda de este 2026 y plantean la eliminación del ASFA como sistema de respaldo, de los sistemas nominales LZB y Ertms, en la alta velocidad, y sustituirlo por una modificación de "toda la normativa" al respecto para obligar a rebasar en marcha a la vista y sin superar los 40 kilómetros por hora cuando se produzca una caída del sistema nominal.

Finalmente, el SF solicita el incremento de las plantillas de los centros de regulación de la circulación; el "fin de las presiones" a los trabajadores de conducción, circulación y centros de gestión que "anteponen criterios de producción a criterios de seguridad" y el establecimiento de una "verdadera cultura de seguridad" para que "nada ni nadie" esté por encima de esta en el tráfico ferroviario, entre otros medidas.