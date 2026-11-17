La huelga ferroviaria paraliza Cercanías en Madrid y Barcelona y deja a miles de viajeros sin alternativas para llegar al trabajo

La huelga de los maquinistas paraliza el sector ferroviario y acaba con la paciencia de los viajeros: "Esto es horrible"

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Las carencias del sistema ferroviario han puesto en pie de guerra todo el sector desde hace meses. Las tragedias de Adamuz y de Urda, con 115 muertes, han puesto sobre la mesa el deterioro de la red y el temor por la seguridad. En Madrid, el paro ha sido casi total, sin cumplir los servicios mínimos en la red de Cercanías. Algo similar ha pasado en Cataluña. Las cancelaciones también han afectado a la alta velocidad. Implican al personal de Adif, Renfe, Ouigo e Iryo.

Los controladores preparan otra huelga para el jueves 19 y los maquinistas lo harán el próximo lunes 23. Todo esto ha generado un gran caos en hora punta en Madrid y en Barcelona, y Renfe ha tenido que recomendar el uso de otras alternativas de transporte.

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Sin salidas previstas de Cercanías en Atocha, en Madrid

Tal y como explica David Jiménez, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazado hasta la estación de Atocha, el personal comunica la huelga a través de la megafonía. A veces también explican que las afectaciones se están produciendo por incumplimiento de servicios mínimos. Resuenan los mensajes en un vestíbulo de Cercanías, ahora sin apenas trasiego.

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La gran mayoría de gente sabe que apenas están saliendo trenes. De hecho, los paneles indican que no hay ninguna salida prevista. Las máquinas que expenden los billetes están fuera de servicio. Lo que están haciendo es que, cuando realmente se va a producir la salida de algún tren, el personal de seguridad deja entrar a los viajeros sin necesidad de billete.

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Los sindicatos piden mayor seguridad en las vías e incremento de plantillas

De poco sirve preguntar, consultar la aplicación, aligerando el paso, mirar a los paneles o alterarse. Las indicaciones desde megafonía son claras: "Tomen medios alternativos de transporte". Las Cercanías de Madrid o Barcelona han quedado casi parados; 97% de suspensiones en la capital, en hora punta.

La ida al trabajo o a clase, un calvario, y la vuelta aún peor. Media y larga distancia, con mayor respeto a lo pactado, pero con una movilidad también muy afectada. Mientras, en la alta velocidad, con todas las compañías secundando la huelga, más de lo mismo. Los sindicatos piden mayor seguridad en las vías e incremento de plantillas. Hasta que no se cumplan con estos requisitos habrá más movilizaciones. El lunes 23, nuevo llamamiento a la huelga de trenes en toda España.