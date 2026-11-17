Todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda en total 69 personas, ya han sido puestas a disposición de sus familias

Las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda: una atleta, una exministra, dos maquinistas o un guardia civil

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Todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, del 28 de octubre, en total 69 personas, ya han sido puestas a disposición de sus familias, según ha informado este martes el Centro de Datos Integrado (CID) constituido tras el accidente.

Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, y del total 54 son de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros: 1 de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina.

Más de 60 profesionales participaron en las autopsias

De las 69 identificaciones, 56 se realizaron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las 13 restantes se hicieron por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Más de 60 profesionales participaron en Toledo en las labores de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Cuenca y dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Intervinieron también en la realización de las autopsias ocho técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de Cáceres y 1 de Guadalajara), y nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargaron de las pruebas de ADN post mortem. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizó las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones, en total 27 agentes.

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Se estableció un servicio de apoyo a las familias

Además de estos efectivos, se estableció un servicio de apoyo a las familias de las víctimas con psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo, y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo prestando, hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

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Una vez finalizadas todas las gestiones relacionadas con las autopsias, identificaciones y entregas a las familias, la actividad del Centro de Integración de Datos se da por concluida.