Era abogado y figuraba como dirigente de la organización neonazi Núcleo Nacional y del partido Noviembre Nacional

La Policía detiene a 14 personas una operación contra el grupo de extremaderecha y neonazi Núcleo Nacional

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Enrique Lemus, uno de los fundadores de Núcleo Nacional, la asociación neonazi objetivo de la macro operación policial que llevó a su detención hace diez días junto con otros trece integrantes del grupo, ha muerto este martes en un hospital de Valladolid tras sufrir un infarto hace unos días.

Hace apenas una semana una jueza de Gijón decretó la desarticulación del grupo de extrema derecha, Núcleo Nacional, y ordenó el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales y cuentas bancarias tras la detención de 14 de sus miembros.

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Enrique Lemus, con una edad en torno a los sesenta años, era uno de los detenidos el pasado 6 de noviembre y que estaba siendo investigado en la causa. Al igual que el resto de arrestados quedó el libertad imputado por delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

Hace unos días sufrió un infarto y fue ingresado en un hospital vallisoletano, donde este martes ha muerto.

Presidente promotor del partido Noviembre Nacional

Según el sumario policial incorporado a la investigación, Lemus era considerado uno de los principales dirigentes de Núcleo Nacional, con cargo de fundador en la autodenominada 'La Cúpula', el órgano directivo del grupo del que forman parte siete miembros.

En el acta fundacional de la asociación, fechada el 20 de abril de 2024 e inscrita en el registro nacional de asociaciones meses después, Enrique Lemus figura como secretario y es también presidente promotor del partido Noviembre Nacional.