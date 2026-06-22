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La vida de José ha estado llena de altibajos, aunque fue a los 30 años cuando tocó fondo por sus problemas ligados a sus adicciones al alcohol y la ludopatía. El invitado recuerda que llegó a perder hasta 10.000 euros en tan solo un mes. "Empezó como un juego", asegura.

Un problema le llevó a otros. José explica que cada vez que bebía una copa sentía "excitación" y le entraban ganas de jugar. Todos sus ahorros se fueron. "Estaba ciego", asegura. Y, como en muchos otros casos, su familia pagó las consecuencias de su mala gestión mental.

Su familia temió por su vida

Sus padres y su hermana se daban cuenta de que no estaba en buenos caminos. Cuentan que incluso llegaron a temer por su vida en aquellos momentos y que las discusiones eran constantes en su casa.

Así que José ha venido al programa de Telecinco dispuesto a pedirle disculpas a su madre por el daño sufrido. "Te quiero ver alegre, nucna más va a pasar más eso", le ha lanzado en un emotivo momento como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.