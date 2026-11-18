El dato sigue muy por debajo de los registros de la última década, con una reducción del 23,5 % respecto a 2015

El 26,1 % del total de nacimientos de 2025 fueron de madres de nacionalidad extranjera

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España registró 321.684 nacimientos en el año 2025, lo que supone la ruptura de la tendencia descendiente de los últimos años, al representar un aumento del 1,2 % respecto al año anterior (3.679 más), según revela la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de Población.

Sin embargo, el dato sigue muy por debajo de los registros de la última década, con una reducción del 23,5 % frente a los 420.290 nacimientos que hubo en España en 2015.

Otros factores que también han cambiado

Las estadísticas de Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos de 2025 elaboradas por el INE y publicadas este miércoles indican además que el año pasado registró también más alumbramientos de madre de nacionalidad extranjera y de mujeres mayores de 40 años, más fallecimientos, un ligero aumento de la esperanza de vida y muchas más bodas que en 2024.

De esos 321.684 nacimientos, 83.800 fueron de madre de nacionalidad extranjera, lo que representa el 26,1 % del total (frente al 25,6 % en 2024).

Si se considera el país de nacimiento, en 2025 se registraron 110.572 nacimientos de madre nacida en el extranjero. Esta cifra supone un 34,4 % del total (en 2024 representaba el 33,3 %).