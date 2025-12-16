Rocío Amaro 16 DIC 2025 - 16:36h.

El Ayuntamiento de Sevilla destinará hasta 1,7 millones de euros a ayudas directas por nacimiento, una partida que podrá ampliarse en función de la demanda a lo largo del año

La medida llega en un contexto de desplome histórico de la natalidad en la capital, que ha pasado de más de 15.000 nacimientos anuales a menos de 5.000 en 2024

Compartir







SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la puesta en marcha de un cheque bebé con el que repartirá hasta 1,7 millones de euros en ayudas directas a familias con recién nacidos. La medida, incluida en los presupuestos municipales tras una enmienda presentada por Vox y una posterior transaccional con el gobierno local, nace con el objetivo de tratar de frenar el desplome de la natalidad y ganar población en la capital andaluza.

Según fuentes municipales, el programa ha contado en 2025 con una partida inicial de 100.000 euros, destinada a la puesta en marcha del servicio y a su promoción, ya que las ayudas estaban previstas inicialmente para comenzar a concederse en 2026. De ahí que la dotación presupuestaria aumente de forma notable de cara al próximo ejercicio.

Un fondo revisable según la demanda

Desde Vox, formación que ha impulsado la medida, explican que la cuantía aprobada alcanza los 1,7 millones de euros, una cifra que podrá revisarse en el segundo semestre del año en función de la demanda real.

"La media de nacimientos en Sevilla ronda los cinco mil anuales y desconocemos si el cheque lo solicitarán todas las madres, por eso se revisará en el segundo semestre para que la medida cuente con fondos suficientes", señalan fuentes del grupo municipal.

La intención, subrayan, es que ninguna solicitud que cumpla los requisitos se quede sin atender, ajustando el presupuesto si fuera necesario conforme avance el año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un desplome histórico de la natalidad

La aprobación de este cheque bebé llega en un contexto especialmente delicado. Los nacimientos en Sevilla capital han caído de forma continuada en los últimos años, hasta situarse en cifras mínimas.

Antes de la pandemia, entre 2019 y 2021, los nacimientos rondaban los 15.000 y 16.000 anuales. Sin embargo, la tendencia negativa se ha acentuado recientemente y en 2024 se ha bajado por primera vez de los 5.000 nacimientos, un mínimo histórico que preocupa tanto a las administraciones como a los expertos demográficos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esta caída sostenida no solo afecta al relevo generacional, sino también al peso poblacional de Sevilla entre las grandes ciudades españolas, una cuestión que el gobierno municipal ha situado entre sus prioridades.

Una ayuda directa a las familias

Aunque aún está pendiente concretar los detalles finales del cheque (cuantía por nacimiento, requisitos y procedimiento de solicitud), el planteamiento del Ayuntamiento pasa por ofrecer una ayuda directa a los hogares con bebés, sin vincularla a servicios concretos, como fórmula de apoyo inmediato a la crianza.

El consistorio confía en que esta medida sirva para aliviar parte de los gastos iniciales que afrontan las familias tras el nacimiento de un hijo y, al mismo tiempo, contribuya a lanzar un mensaje de respaldo institucional en un momento marcado por la baja natalidad.

La evolución de las solicitudes y la posible ampliación del presupuesto en la segunda mitad del año marcarán el recorrido de una iniciativa que aspira a convertirse en una de las principales políticas municipales de apoyo a la natalidad en Sevilla.