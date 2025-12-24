Más desigualdad, menos nacimientos y más soledad: así imaginan los españoles la próxima década

La última encuesta del CIS revela que los españoles prevén una próxima década desalentadora

Los españoles imaginan un horizonte poco alentador para los próximos diez años. Así lo refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborada a partir de 4.031 entrevistas a población española de ambos sexos de 18 años y más, que pregunta por cómo creen los ciudadanos que será la situación social, económica y global dentro de una década.

El resultado es un diagnóstico mayoritariamente pesimista, marcado por el aumento de la desigualdad, la soledad y los conflictos, aunque con algunos avances puntuales en igualdad y salud.

Uno de los datos más contundentes es el relacionado con la brecha económica: el 70% de los encuestados considera que dentro de diez años habrá más diferencias económicas que en la actualidad. A esta percepción se suma la idea de un deterioro de los vínculos sociales y familiares.

Más de la mitad cree que las relaciones familiares estarán más debilitadas, un escenario que muchos asocian a la caída de la natalidad y a la falta de atención a las personas mayores.

De hecho, el 68,5% prevé que habrá menos nacimientos, el 56,9% menos cuidados familiares a los mayores y el 54,9% menos relación con la familia. Además, el 64,4% considera que aumentarán las separaciones y divorcios y casi ocho de cada diez españoles (79,4%) anticipan más soledad o aislamiento social.

El pesimismo también se extiende al plano de los valores. El 61% cree que la sociedad será más materialista y el 46,7% prevé que habrá menos personas con creencias religiosas, frente a un 26,4% que piensa que se mantendrán igual y un 25,5% que cree que aumentarán.

Guerras, hambre y desigualdad, los grandes temores globales

Cuando se pregunta por los principales problemas del mundo dentro de diez años, las guerras encabezan la lista (12,6%), seguidas del hambre (10,2%) y la pobreza (9,7%). A estos retos se suman otras preocupaciones como el paro (7,6%), el cambio climático (6,4%), la crisis económica (5,1%) y la dependencia o el mal uso de las tecnologías (5%).

En clave internacional, el 69,2% de los españoles cree que aumentará la migración desde los países pobres a los ricos, el 64,4% que crecerá la desigualdad entre países y casi la mitad (49,8%) que habrá más guerras y conflictos internacionales.

Tecnología y trabajo

La tecnología aparece como uno de los elementos más definitorios del presente y del futuro. El 40,3% señala el teléfono móvil como el aparato que mejor simboliza la época actual, muy por delante del ordenador (13,1%) o la tecnología en general (12,8%). Mirando a la próxima década, el 83,7% espera que haya más robots sustituyendo a trabajadores y el 76,6% prevé un aumento del teletrabajo.

El 62,4% de los españoles cree que en los próximos diez años la Inteligencia Artificial va a desarrollarse mucho, seguido del 54,8% que piensa que se van a desarrollar mucho los robots industriales y los sistemas automáticos de trabajo, el 52,4% que apunta a la microelectrónica y los ordenadores y el 43,9% a la ingeniería genética.

Los pocos ámbitos donde se espera avanzar

No todo son sombras. Los únicos aspectos en los que existe una confianza mayoritaria en que habrá avances son la igualdad de género y la salud y el cuidado personal. El 71,6% cree que habrá más mujeres en puestos de responsabilidad y el 63,9% que aumentará la integración de las personas con discapacidad.

Sin embargo, incluso estos avances conviven con una percepción de mayor conflictividad social: el 61,6% considera que dentro de diez años habrá más violencia que ahora.