Claudia Barraso 19 NOV 2026 - 20:02h.

El entrenador de perros ha fallecido a los 58 años de manera repentina

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Juan Luis Pellitero Gómez, un conocido experto en entrenamiento de perros de asistencia, ha muerto de manera repentina este miércoles en su domicilio de La Fresneda, Siero. El fallecido tenía 58 años y tenía tres hijos: Pablo, Rodrigo y Marta. Sus padres, Dominica y José también lloran su pérdida.

Creció en Asturias, donde acumuló un gran prestigio a nivel nacional, incluso a nivel internacional, según ha confirmado ‘La Nueva España’, con un método de diseño propio, el ‘método Pellitero’. Para el mismo medio, concedió una entrevista donde confesó que el “objetivo es favorecer la autonomía y la calidad de vida de las personas a través de los perros”.

Para el medio, hizo un reportaje hablando de uno de los perros que adiestró. Se llamaba Max y es un labrador retriever especializado en ser servicio para la vista y de alerta médica para la diabetes. “Con ‘Max’ introdujimos un cambio de paradigma en nuestro sistema de entrenamiento”.

La despedida a Juan Luis Pellitero

Juan Luis Pellitero ofrecía “una amplia gama de servicios de intervenciones asistidas por perros para diferentes colectivos”. También realizaba labores de selección, adiestramiento y acreditación de perros de asistencia para ejercer el derecho de acceso al entorno de personas con discapacidad. Su catálogo profesional incluía consultoría, asesoramiento y educación canina para particulares y acciones formativas especializadas.

La capilla ardiente de Juan Luis Pellitero se ha celebrado en el tanatorio gijonés de Cabueñes, en cuya capilla se oficiará una celebración de la Palabra de cuerpo presente, a las 16:00. Sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.