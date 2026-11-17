Carmen Machi no ha podido contener la emoción al recordar a su compañero en la serie 'Celeste', fallecido el pasado mes de julio

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La actriz Carmen Machi no ha podido contener las lágrimas al recordar a Manolo Solo, fallecido el pasado mes de julio a causa de un cáncer. La intérprete ha hablado de su compañero durante una entrevista en la Cadena SER, a la que ha acudido junto al guionista y creador de Celeste, Diego San José, para presentar la recién estrenada segunda temporada de la serie.

Durante la conversación, ambos han recordado al actor, que participó en la primera temporada dando vida al paparazzi Tony. Su ausencia ha estado muy presente durante la entrevista y Machi no ha ocultado lo mucho que le sigue afectando su pérdida. "No soporto que no esté Manolo Solo", ha confesado emocionada.

La actriz también ha recordado uno de los momentos que compartió con él durante el Festival de Cáceres. Por aquel entonces, Manolo Solo todavía no había rodado su parte en la ficción, pero ya le había trasladado sus ganas de tener más presencia en la serie. "Me estaba diciendo que quería participar más en la serie, aunque no podía ser porque esta temporada sucede tres años antes", ha explicado.

Machi ha querido destacar, además, la importancia que tuvo el intérprete en la primera entrega de 'Celeste': "Yo creo que la primera temporada de Celeste es la primera temporada de Celeste porque está Manolo Solo".

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El homenaje de 'Celeste' a Manolo Solo

'Celeste' es una serie española de thriller y drama creada por Diego San José para Movistar Plus+. Protagonizada por Carmen Machi y Andrea Bayardo, cuenta la historia de Sara Santano, una inspectora de Hacienda que, justo antes de prejubilarse, recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, una gran estrella hispanoamericana, reside en España y debe tributar en el país. Para conseguirlo, Sara tendrá que investigar la vida de la cantante y acreditar que ha pasado al menos 184 días en territorio español. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas públicas.

En esta segunda temporada, la ficción también ha querido tener un recuerdo especial para Manolo Solo. La serie incluye un pequeño cameo del actor, un homenaje a su participación en la primera entrega y una forma de mantenerlo presente en la historia. Además, el equipo le dedicó el pase de la serie celebrado hace unos días en Barcelona.

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Diego San José también ha recordado al intérprete y ha destacado lo especial que fue compartir con él aquel proyecto. "Él fue fundamental en la primera temporada. Me da mucha pena y, al mismo tiempo, celebro qué bonito ha sido cruzar nuestras carreras", ha señalado el guionista, que también ha lamentado que Solo falleciera cuando estaba viviendo uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional.

"Me parece un actor que, además, se ha ido en el momento en el que estaba explotando a nivel brutal y le llegaban los papeles protagonistas", ha concluido.