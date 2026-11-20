El Ayuntamiento de Los Alcázares confirmó la noticia a través de redes sociales deseando su pronta recuperación

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El alcalde de Los Alcázares , Murcia, Mario Pérez Cervera, de 37 años, ha sufrido este jueves por la mañana una dolencia médica "importante" que requiere reposo, control y seguimiento, por lo que permanecerá alejado de la actividad pública y de sus responsabilidades habituales durante los próximos días.

Pérez Cervera inicia ahora un periodo centrado en su descanso y recuperación, según ha informado el Ayuntamiento ribereño a través de las redes sociales.

El primer edil ha trasladado su agradecimiento a los profesionales sanitarios y de emergencias que lo han atendido y cuya actuación ha resultado "fundamental", en especial a los equipos del 061, al servicio de Emergencias y Protección Civil, y al personal de los hospitales universitarios Los Arcos del Mar Menor y Santa Lucía.

Asimismo, ha enviado un mensaje de tranquilidad y optimismo a los vecinos del municipio, a quienes agradece las muestras de apoyo recibidas, con el objetivo de recuperarse para retomar su labor al frente del Ayuntamiento. "Su intención es volver con más fuerza que nunca, con la misma ilusión y compromiso de siempre para seguir trabajando por Los Alcázares y por todos sus vecinos y vecinas", han señalado desde el Consistorio.

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El comunicado del Ayuntamiento

El regidor estaba en su despacho del Ayuntamiento cuando comenzó a encontrase mal y avisó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil y sanitarios en una ambulancia que lo llevaron hasta el hospital más cercano, el de Los Arcos y fue sometido a una intervención de urgencia. Tras ella, ha sido ingresado en la UCI a la espera de su evolución, según ha confirmado el medio ‘La Opinión de Murcia’.

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"Asimismo, quiere trasladar un mensaje de tranquilidad y optimismo a todos los vecinos y vecinas, a quienes agradece de corazón las muestras de cariño y preocupación que está recibiendo. Su intención es recuperarse plenamente y volver con más fuerza que nunca, con la misma ilusión y compromiso de siempre para seguir trabajando por Los Alcázares y por todos sus vecinos y vecinas".