Asun Chamoso 14 NOV 2026 - 12:49h.

El Ayuntamiento de Ulldemolins (Tarragona) ha abierto la licitación para gestionar el bar del Centre Cívic

El local, un punto de encuentro de este municipio de 400 habitantes, lleva 10 años cerrado

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TarragonaEntre viñas, olivos y campos de frutos secos, se encuentra Ulldemolins (Tarragona), de casi 400 habitantes. Un lugar con atractivo turístico por su entorno natural y su cultura en la comarca del Priorat. "Tiene dinamismo social, asociativo y económico. Es un pueblo con vida, pero muy tranquilo", asegura su alcalde Sergi Méndez. Cuenta con una escuela rural, consultorio médico, cajero automático, comercios de alimentación y restauración y también con un camping.

En cambio, El Centro, el bar de su Centre Cívic, lleva diez años cerrado. "Es un espacio de titularidad municipal que hacía la función del bar del pueblo. Un punto de reunión y de encuentro. En 2019 nos propusimos recuperar este espacio. Se remodeló y se puso al día para reemprender la actividad económica. Está dentro de un edificio con sala de actos, biblioteca, una sala polivalente", explica el alcalde.

Tras una década y cinco licitaciones sin éxito, ahora lo vuelven a intentar. "Recibimos muchas solicitudes de información de personas interesadas en venir para instalarse a vivir aquí para buscar sus oportunidades de vida. Así nos surge la idea de vincular la propuesta del centro cívico ofreciendo una vivienda. El ayuntamiento dispone de la antigua casa del médico. Si antes se daba para garantizar el servicio, ahora se vincula al bar y así tienen un lugar donde vivir. Así no es una preocupación y está incluida en el contrato de explotación. Es una fórmula que está funcionando en otros lugares", subraya Méndez.

Vivienda social y un año de alquiler gratuito del bar

Así la oferta de la licitación para incentivar a los interesados incluye, de entrada, las instalaciones reformadas. "Las condiciones del contrato son cuatro años más uno de prórroga. Se propone un canon de 250 euros mensuales por la gestión del espacio y una bonificación del 100% el primer año si el proyecto continúa. Así este dinero les servirá para poner en marcha el negocio. Y se vincula al alquiler social de la casa, de unos 300 euros al mes, mientras dure la explotación. Tiene unos cien metros cuadrados, cuatro habitaciones, con dos lavabos, está puesta al día en cerramientos y mobiliario y cuenta con vistas a la sierra de Montsant. Intentamos, dentro de lo que permite la ley, dar todas las facilidades del mundo. Nuestro objetivo no es hacer negocio. Queremos que los que vengan se ganen la vida gestionando el bar con una cocina profesional. No entramos en el modelo empresarial", detalla Méndez.

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Con estas condiciones sobre la mesa, esta vez esperan conseguirlo porque el tiempo va pasando y "vemos en el horizonte que no quede ningún espacio donde poder encontrarnos para tomar un café o comer. Queremos que el espacio esté abierto y que mantenga el componente social y el espíritu del bar del pueblo para los que vivimos todo el año y también dé servicio a los que pasan por aquí. Es el epicentro social. Todo pasa allá".

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El periodo de licitación está abierto hasta el 26 de noviembre. Antes se hará una jornada de puertas abiertas, para "conocer el bar, la casa, el pueblo y resolver dudas". Con la difusión de la oferta, de momento, han recibido "80 peticiones de información. No dejamos de recibir llamadas y correos electrónicos. No sabemos si se materializará en solicitudes formales. Queremos personas que tengan ganas de emprender un proyecto personal y profesional en un lugar como Ulldemolins. Se valora que tengan experiencia en gestión de hostelería, con ganas de empezar un proyecto de cero y que funcione durante muchos años".

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Todavía no hay una fecha de adjudicación, aunque "nuestra intención es poder hacerlo antes de que acabe el año y en enero se ponga en marcha. Lo necesitamos como pueblo. Los espacios de sociabilización son muy importantes en una comunidad y "El Centro" juega ese papel". Esta vez esperan conseguirlo: "Tengo esperanza. Hemos quemado todos los cartuchos", concluye el alcalde.