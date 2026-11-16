Raquel Noya A Coruña, 16 NOV 2026 - 19:30h.

El concurso está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados, que podrán presentar sus imágenes hasta el próximo 5 de diciembre

Una de las bases del concurso es que no se puede usar la inteligencia artificial en ningún momento de la edición

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El Concello de A Laracha, en A Coruña, ha abierto el plazo para participar en la quinta edición de su concurso fotográfico A Laracha no obxectivo, una iniciativa que busca poner en valor los paisajes, el patrimonio y la vida cotidiana del municipio a través de la mirada subjetiva de sus vecinos y visitantes. El certamen, abierto a fotógrafos profesionales y aficionados, otorgará hasta 1.500 euros en premios distribuidos en distintas categorías.

La convocatoria, impulsada por el Concello, está abierta tanto a profesionales como a aficionados y permite participar hasta el próximo 5 de diciembre. El objetivo es reunir imágenes que reflejen la identidad del municipio, desde sus paisajes y patrimonio hasta las personas y escenas que forman parte de su vida diaria.

El certamen mantiene dos categorías diferenciadas, con premios y formas de participación propias. La primera está dirigida a quienes quieran presentar sus mejores trabajos fotográficos, mientras que la segunda busca implicar a los usuarios de las redes sociales.

Hasta tres fotografías para optar a los premios principales

En la modalidad general, el concurso concederá tres premios económicos: 600 euros para la fotografía ganadora, 400 para la segunda clasificada y 250 euros para la tercera.

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Cada participante podrá presentar un máximo de tres imágenes originales e inéditas, siempre que hayan sido tomadas dentro del término municipal de A Laracha. Además, las fotografías deberán permitir identificar claramente el lugar en el que fueron realizadas.

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Los trabajos podrán entregarse en formato digital, tanto presencialmente mediante un CD o una memoria USB como por vía telemática, utilizando un servicio de transferencia de archivos y enviándolos al correo turismo@alaracha.gal.

Un jurado formado por profesionales de los sectores audiovisual y turístico, junto a un representante municipal, será el encargado de seleccionar las imágenes premiadas. Para ello tendrá en cuenta criterios como la calidad técnica y artística, la creatividad y el impacto visual de cada propuesta.

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También habrá un premio para la fotografía más votada en Facebook

El concurso reserva otra categoría para quienes prefieran compartir sus imágenes a través de las redes sociales. En esta modalidad se entregará un único premio de 250 euros a la fotografía que consiga más reacciones positivas en la página de Facebook de Turismo da Laracha durante el periodo de votación.

En este caso, cada persona podrá participar con una sola imagen, que deberá enviar a través del formulario habilitado en la página web municipal.

Las bases establecen una condición común para las dos modalidades: no se permitirá utilizar inteligencia artificial para modificar las fotografías. El certamen pretende premiar la mirada y la creatividad de los participantes a través de imágenes que reflejen la realidad del municipio.

Un escaparate para descubrir A Laracha

Con esta quinta edición, el Concello quiere dar continuidad a una iniciativa que combina participación ciudadana y promoción turística. Las fotografías seleccionadas servirán también para ampliar el archivo gráfico municipal, con nuevas imágenes de los espacios naturales, el patrimonio y la vida cotidiana de A Laracha.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y los requisitos de participación en la sede electrónica del Concello y en la página web municipal, alaracha.gal. El plazo para presentar las fotografías permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre.