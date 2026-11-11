Manuel Pimentel Sevilla, 11 NOV 2026 - 19:30h.

La Giralda encara la recta final de las obras de conservación con la sexta fase de los trabajos, que se centran en la zona más alta de la torer

El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC llevará a cabo un estudio sobre la corrosión que afecta a las azucenas del monumento

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La Giralda seguirá rodeada de andamios durante al menos un año más. La Catedral de Sevilla continúa con los trabajos iniciados tras la Semana Santa de 2026, una intervención en la torre esta vez centrada en su remate renacentista.

Las obras se extienden desde el interior del cuerpo de campanas hasta los niveles superiores situados bajo el Giraldillo. La previsión es retirar las estructuras que se han instalado provisionalmente, antes de la Semana Santa de 2028. Se trata de la sexta fase del programa de conservación del monumento, tras las actuaciones ya realizadas en las cuatro fachadas exteriores.

Diagnóstico en 3D

Antes de llevar a cabo el trabajo, los técnicos han examinado minuciosamente los materiales para conocer su estado. Para ello, han utilizado cuadernos de campo específicos y herramientas digitales para documentar con precisión hasta el último detalle.

Entre ellas figuran el escaneado en tres dimensiones y la fotogrametría, dos técnicas que permiten reproducir digitalmente la geometría del monumento y obtener mediciones con gran exactitud. Esta información servirá de referencia durante la restauración para determinar las actuaciones necesarias en cada zona.

Plataforma para visitantes

Para no alterar las visitas culturales al monumento y que no interfieran los trabajos y la presenciia de los operarios , la Catedral ha instalado una plataforma de protección dentro del cuerpo de campanas, por encima del recorrido turístico, tal y como recoge Diario de Sevilla.

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Esta estructura separa ambos el espacio de trabajo del itinierario abierto al público, por lo que se pueden mantener las visitas con normalidad.

Para desarrollar los trabajos se han instalado una infraestrcutura con tres niveles de andamiospara que los restauradores pueden acceder a los paramentos, las bóvedas, las campanas y sus anclajes.

Nuevos soportes para las campanas

Uno de los trabajos más importantes consiste en sustituir las estructuras metálicas de seis campanas de golpeo debido a su avanzado estado de deterioro.

Las nuevos soportes, que ya se setán fabricando en un taller, se instalarán mediante gatos hidráulicos para llevar a cabo la sustitución de forma controlada.

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Además, se han previsto incorporar amortiguadores a los nuevos soportes para reducir las vibraciones que las campanas transmiten a la fábrica pétrea de la torre.

Corrosión de las azucenas

En la parte más elevada de la Giralda se llevarán a cabo labores de limpieza, consolidación y protección de los materiales, siguiendo los criterios establecidos por el Comité de Expertos del Cabildo en 2017.

También está prevista la restauración de la escalera de mármol del siglo XIX que comunica la terraza de las azucenas con el cuerpo del reloj.

Otro de los asuntos pendientes es esclarecer qué provocó la caída de una de las azucenas de bronce. El desprendimiento ha llevado a estudiar el estado de estos elementos ornamentales y sus sistemas de sujeción.

Para avanzar en la investigación, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC (CENIM-CSIC) prestará asesoramiento científico y analizará los procesos de corrosión que afectan al metal, con especial atención a las uniones interiores de las esferas. La recuperación de la pieza desprendida y la revisión del resto de las azucenas se abordarán en el tramo final de las obras.

Los especialistas comprobarán el estado de todo el conjunto y trabajarán en el refuerzo de sus anclajes para evitar nuevos desprendimientos. Esta será uno de los últimos pasos de una restauración que mantiene ocupada la parte superior de uno de los monumentos más reconocibles de Sevilla y que no concluirá hasta 2028.