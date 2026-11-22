El suceso ocurrió poco antes de las 10 horas en un punto de la red ferroviaria entre El Entrego y Sama en Langreo, Asturias

La víctima sufrió lesiones en un hombro a consecuencia del golpe recibido del tren y se interrumpió la circulación en la zona

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OviedoUn menor de 15 años ha resultado herido este 22 de noviembre tras ser arrollado por un tren cuando se encontraba en un paso a nivel en Langreo (Asturias). Así lo han confirmado a Europa Press.

Fuentes sanitarias han destacado que el suceso se produjo poco antes de las 10 horas en un punto de la red ferroviaria entre El Entrego y Sama. Allí se tuvo que interrumpir la circulación de la línea C2 del Cercanías entre ambas estaciones.

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Al lugar se movilizó una ambulancia UVI móvil, que evacuó al afectado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con lesiones en un hombro sufridas a consecuencia del golpe del convoy.

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Después de habilitar un plan de transportes alternativo por carretera, cerca de las 12:00 horas de este domingo se restableció el servicio ferroviario con normalidad en la zona. Recuperándose "gradualmente" la frecuencia de paso habitual.