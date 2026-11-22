El suceso ocurrió poco antes de las 10 horas en un punto de la red ferroviaria entre El Entrego y Sama en Langreo, Asturias
La víctima sufrió lesiones en un hombro a consecuencia del golpe recibido del tren y se interrumpió la circulación en la zona
OviedoUn menor de 15 años ha resultado herido este 22 de noviembre tras ser arrollado por un tren cuando se encontraba en un paso a nivel en Langreo (Asturias). Así lo han confirmado a Europa Press.
Fuentes sanitarias han destacado que el suceso se produjo poco antes de las 10 horas en un punto de la red ferroviaria entre El Entrego y Sama. Allí se tuvo que interrumpir la circulación de la línea C2 del Cercanías entre ambas estaciones.
Al lugar se movilizó una ambulancia UVI móvil, que evacuó al afectado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con lesiones en un hombro sufridas a consecuencia del golpe del convoy.
Después de habilitar un plan de transportes alternativo por carretera, cerca de las 12:00 horas de este domingo se restableció el servicio ferroviario con normalidad en la zona. Recuperándose "gradualmente" la frecuencia de paso habitual.