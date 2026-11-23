El proyecto 'Paco Graco' nació a partir de una investigación familiar sobre el tío Paco, un antiguo rotulista

Conservar un cartel es también recuperar los nombres de los comercios que dieron identidad a una calle

Compartir







Hay negocios que desaparecieron hace décadas, pero que todavía forman parte del paisaje de nuestras ciudades. A veces solo queda un rótulo o una vieja marquesina para recordar que detrás de aquel nombre hubo un comercio, un bar, un cine o un establecimiento que durante años fue parte de la vida cotidiana de un barrio.

Rescatar esos elementos es precisamente el objetivo de una iniciativa que recorre las calles de España en busca de carteles antiguos que están en peligro de desaparecer. Una labor artesanal que pretende conservar algo más que viejos anuncios: una parte de la memoria gráfica y sentimental de las ciudades.

Poner nombre y apellido al anonimato de las ciudades

El proyecto 'Paco Graco' nació a partir de una investigación familiar sobre el tío Paco, un antiguo rotulista, y terminó convirtiéndose en un homenaje a quienes durante décadas llenaron las calles de letras, colores y luminosos. A partir de ahí, sus responsables comenzaron a recuperar rótulos que, con el cierre de los negocios o la transformación de los locales, corrían el riesgo de acabar en la basura.

Para localizar y salvar estas piezas han creado una red de colaboradores repartidos por distintos puntos de España. Entre todos han conseguido recuperar alrededor de 300 carteles, muchos de ellos pertenecientes a establecimientos que ya forman parte del recuerdo colectivo.

PUEDE INTERESARTE La situación de cuatro grandes dependientes de una residencia madrileña, en riesgo de desahucio

La intención no es convertirlos simplemente en objetos de museo. Siempre que es posible, el objetivo es que los rótulos vuelvan a tener una segunda vida y continúen iluminando las calles. Cuando esto no resulta posible, también se organizan exposiciones para mostrar estas piezas y contar las historias que hay detrás de ellas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Porque conservar un cartel no consiste únicamente en mantener una estructura de metal o unas letras antiguas. Es también recuperar los nombres de los comercios que dieron identidad a una calle y devolverles el protagonismo a las pequeñas historias que construyeron los barrios.

Una forma de poner nombre y apellido al anonimato de las ciudades y de recordar que, detrás de cada luminoso, hubo personas, negocios y comunidades que forman parte de nuestra historia.