La policía saltó desde una vivienda a la de la señora que pedía auxilio en Laguna de Duero: "Lo hubiese hecho una y mil veces"

"En la cocina vi que había una sartén con el aceite ardiendo y la mujer había perdido casi el conocimiento", ha contado Wendy Valladares

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BurgosWendy Valladares es una policía local de Burgos que próximamente recibirá una medalla al mérito porque saltó a la casa de una mujer en apuros para salvarle la vida y evitó además un incendio en el mismo domicilio.

El medio digital 'Burgos Conecta' se ha hecho eco de su heroica historia porque el 2 de diciembre será reconocida por su "arrojo" en el rescate de la señora que se produjo en octubre del 2025 en Laguna de Duero.

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En una entrevista en exclusiva con el citado diario, la joven agente ha confesado: "Lo hubiese hecho una y mil veces porque en ese momento no piensas que te vaya a pasar nada". Impulsada por la adrenalina, actuó con determinación.

Todo comenzó cuando recibieron un aviso por la caída de una vecina en su vivienda y junto a otros compañeros, acudió al inmueble: "Estaba pidiendo auxilio, pero con una voz baja que pronto dejamos de escuchar".

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"Era un primero un poco alto, pero no lo vi tan difícil"

Recuerda que intentaron abrir la puerta para entrar, pero "había dejado las llaves puestas por dentro" y no era posible. "Fuimos entonces al domicilio de al lado para ver si comunicaba con el de la atrapada", rememora.

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Los agentes descubrieron que había "una pequeña ventana del baño" a través de la cual sí podían tratar de llegar a casa de la mujer encerrada. "Era un primero un poco alto, podía parecer complicado, pero yo no lo vi tan difícil", admite.

Muy convencida de la actuación que iba a hacer, se ofreció a saltar hacia la terraza e impulsándose con ayuda de otro policía consiguió colarse en ese balcón de la casa. "Rompí el cristal y pude llegar hasta donde estaba la señora".

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"Había una sartén con el aceite ardiendo en la cocina"

"Había perdido casi el conocimiento, estaba casi inconsciente, seguramente del dolor y la caída se había hecho bastante daño", argumenta una Wendy que se percató también de que "olía" a algo peligroso: "En la cocina vi que había una sartén con el aceite ardiendo".

Después de retirarla del fuego inmediatamente, abrió a sus compañeros y ya acudieron los bomberos, sanitarios... "Todos me dieron la enhorabuena e incluso me dijeron que era de medalla", reconoce la policía local.

Aunque no le dio importancia a si podía recibir tal distintivo, al final se le va a otorgar. "Es un honor, es una forma de sentirte gratificada, pero solo hacía mi trabajo", señala Wendy con humildad.