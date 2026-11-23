El viento y la propia orografía del terreno añaden dificultad a las labores de extinción, en la que trabajan una treintena de medios

"Pedimos a los ciudadanos que eviten acercarse a la zona", ha señalado la presidenta balear, Marga Prohens

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La península de Formentor, al noreste de Mallorca, sufre desde anoche un incendio forestal que continúa activo y se está complicando por las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento soplando en la zona. Además, la la propia orografía está dificultando también las labores de extinción, a las que a primera hora de este lunes se han sumado dos helicópteros a los equipos terrestres que no han dejado de trabajar en el área.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, medio centenar de agentes del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) repartido en cinco brigadas y con cuatro vehículos autobombas, tratan de sofocar las llamas en la zona, caracterizada por sus pinares de gran valor medioambiental.

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La extinción del incendio en Formentor, dificultada por las fuertes rachas de viento

El fuego no ha afectado a inmuebles ni a la zona de acampada de esta área forestal del municipio de Pollença, han confirmado las mismas fuentes, que han subrayado que el viento que ha soplado en la zona en las últimas horas ha extendido el fuego y dificultado su contención.

El incendio se declaró a las 21:22 horas y, junto con el personal del Ibanat, obligó a la movilización de los parques de bomberos de Inca y Alcúdia.

A través de 'X', la presidenta balear, Marga Prohens, ha explicado que permanece "muy pendiente" de la evolución del fuego y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona para facilitar el trabajo de los efectivos antiincendios.

"Mucha precaución y seguid siempre los canales oficiales de información", ha subrayado.

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Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha expresado su inquietud por la evolución de las llamas y ha elogiado la tarea y profesionalidad de los cuerpos de emergencia y seguridad que trabajan en el área afectada.

Igualmente, Joan Simonet, conseller de Agricultura, que anoche ya siguió la evolución del incendio desde el puesto de mando instalado en la zona, se ha desplazado de nuevo esta mañana hasta el lugar.