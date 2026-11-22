El incendio no ha dejado ningún herido y los pasajeros han podido salir del autobús

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10 dotaciones de los Bomberos de Barcelona trabajan para apagar un incendio en un autobús. Según informa 'Elcaso.cat', las llamas comenzaron al anochecer, cuando el vehículo, que llevaba pasajeros, circulaba en el cruce entre la calle Verdi y la calle de Biada, en el distrito de Gràcia.

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado a EFE que el incendio, que ha provocado llamas que llegaban a la altura de un cuarto piso, se ha producido poco antes de las 20:00 horas por causas que aún están por determinar. Se trata de un autobús propulsado por gas, de doce metros de largo, que ha quedado totalmente calcinado.

Las llamas no han dejado ningún herido porque los pasajeros y el conductor han podido salir del autobús. Los bomberos están trabajando en estos momentos en la revisión y ventilación de cuatro fincas y dos locales de las calles Biadas y Torrent de l'Olla que han resultado también afectados por el humo.