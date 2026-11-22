Iván Sevilla 22 NOV 2026 - 19:10h.

Las llamas empezaron a las 14:23 horas y quemaron un cochecito de bebé junto a otros enseres en la entrada del bloque

Una persona en estado grave fue hospitalizada y también otras ocho, menos graves, tras el incendio en la calle Viladordis de Manresa

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BarcelonaUn total de 41 vecinos tuvieron que ser evacuados este 22 de noviembre por el incendio declarado en un edificio ubicado en la localidad de Manresa (Barcelona). El balance fue de 15 heridos, uno de ellos grave.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en su último informe del suceso, los servicios sanitarios movilizados en diez ambulancias atendieron a todos los desalojados, pero 26 no requirieron traslado hospitalario.

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El fuego se originó a las 14:23 horas en un bloque de pisos de la calle de Viladordis, tal y como detallaron los Bomberos de la Generalitat de Catalunya, desplazados hasta allí con seis dotaciones.

Calcinado "un cochecito de bebé y varios enseres"

Comprobaron a su llegada al lugar que las llamas habían calcinado "un cochecito de bebé y varios enseres" que estaban en la entrada del inmueble, en su parte baja.

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Por la expansión del humo hacia las escaleras, "entró en alguna vivienda de la cuarta planta", pero "todos" los domicilios son ya "habitables" después de su ventilación adecuada.

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Pronto, los equipos de rescate y extinción lograron controlar el incendio y finalizar las tareas in situ horas después. Sobre los afectados, además del herido grave que fue trasladado al Hospital Althaia de Manresa, hubo otros ocho menos graves.

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Cuatro ingresaron en el mismo centro hospitalario y otros cuatro fueron llevados al centro de salud de Bages. Del resto de heridos, seis leves fueron atendidos en estas dos instalaciones sanitarias.