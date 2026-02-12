El hombre, que ya pegada a su exmujer, ha sido acusado de raptar y violar durante dos años a una mujer en Murcia

La víctima, de 38 años, logró huir de la vivienda, situada en la pedanía de San José de la Vega

"Yo de esa gente me aparto, no quiero saber 'na'. No me ha pillado de susto, había que echarle de comer aparte. Nada más verle la cara, te lo decía todo". Es la reacción de uno de los vecinos del hombre detenido y acusado de raptar y violar durante dos años a una mujer en Murcia, que ahora se sabe que también recibió denuncias por pegar a su exesposa con la que tenía dos hijos en 2015. Estaba incluido en la lista de maltratadores por estos antecedentes de violencia machista.

La víctima, de 38 años, logró huir de la vivienda, situada en la pedanía de San José de la Vega, mientras el hombre estaba dormido tras permanecer encerrada sin salir a la calle desde hace dos años. Usó una escalera que se encontraba en el jardín para salvar la valla.

La mujer figuraba como desaparecida desde el 1 de abril de 2024. La desaparición de la mujer fue denunciada por su familia cuando llegó hace unos dos años y medio a la Región y durante meses se barajó la posibilidad de una marcha voluntaria a su país. Según informa el Diario La Verdad, la mujer logró llegar a a un centro sanitario tras escapar. Presentaba múltiples hematomas, una brecha en la cabeza, pérdida de varias piezas dentales y la ceguera de un ojo.

Los hechos no han sorprendido a los vecinos del acusado. "Un día oí a una mujer llorar, chillar, hará cosa de siete u ocho meses, una mujer que gritaba "llévame a mi casa", pero yo pensaba que era una pelea entre el marido y la mujer", dice al Diario de Murcia, uno de los vecinos a los que no les sorprendieron los hechos.

De hecho, dos de ellos fueron detenidos como encubridores por saber los hechos que estaban ocurriendo y no alertar de ellos.

La mujer fue encerrada con llave durante dos años

El presunto autor de los hechos fue detenido acusado de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género. Durante dos años, la mujer no salió a la calle, ya que el acusado cerraba la puerta de la vivienda con llave cuando se ausentaba.

Los investigadores registraron la casa de la huerta donde la mujer pasó estos años retenida. En el interior de la propiedad hallaron armas blancas y de fuego, estupefacientes y útiles para atar y amordazar. El hombre trapicheaba con drogas en su casa.