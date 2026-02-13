La mujer de 54 años desapareció el pasado 7 de enero después de sufrir presuntamente un accidente de coche en una carretera que lleva al puerto de Oropesa del Mar

Identifican el cráneo encontrado en Alhaurín de la Torre, Málaga: corresponde a Francisco José Agüera, desaparecido en 2020 en Coín

Compartir







Hace ya 38 días que no se sabe nada de Sonia Mené, una mujer de 54 años que desapareció misteriosamente el pasado 7 de enero después de sufrir un supuesto accidente de coche. Su vehículo se encontró prácticamente intacto en un barranco situado junto a la carretera que lleva al puerto de Oropesa del Mar (Castellón).

A pesar de la pronunciada caída de casi 50 metros, el coche, un Mercedes, no tenía ninguna ventana rota, las ruedas no habían pinchado y los airbags no habían saltado. Además, no había rastros de sangre y en el interior estaba la documentación y el móvil de la mujer. “El coche parece dejado caer. Y ella no tiene fuerza suficiente para empujarlo", explicó Alfredo Morcillo, portavoz de la familia en una entrevista en 'À Punt', que asegura que “Sonia no ha desaparecido voluntariamente, o está retenida o le han hecho algo”.

La última pista que se tiene de ella, son unas imágenes captadas por unas cámaras de seguridad, en las que se ve el coche circulando por la carretera en dirección al puerto, momentos después, el coche cambia de sentido y vuelve a subir por la misma vía. Solo unos minutos después, otra cámara registra a una mujer caminando por la zona, aunque es imposible determinar que se trate de Sonia. “Es imposible que en ese intervalo ella hubiera podido lanzar el coche y regresar andando sin ayuda”, sostiene Morcillo.

La familia descarta de plano la hipótesis del suicidio porque estaba viviendo una etapa de estabilidad tanto a nivel personal como laboral.

Búsqueda sin resultados

Desde la desaparición de Sonia, la Guardia Civil busca por tierra y por mar a la mujer sin que se haya encontrado ninguna pista, aunque en los últimos días de ha centrado en tierra debido a las malas condiciones meteorológicas. También la familia de la mujer ha organizado varias batidas, principalmente en la zona de Torre la Sal, sin éxito.

Desde la asociación SOS Desaparecidos también tienen activa una alerta para tratar de localizar a Sonia y piden la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda llevar a su localización.