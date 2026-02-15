Testigos vieron a una persona pedir ayuda tras precipitarse al cauce, en nivel amarillo por su elevado caudal

Las inspecciones se centran en zonas donde pudo quedar la persona enganchada, como troncos o malezas

ValladolidAgentes de la Policía Local y bomberos continúan la búsqueda de una persona desaparecida tras supuestamente haber caído al río Pisuerga a su paso por la ciudad de Valladolid.

Según han indicado a EFE fuentes de los servicios de emergencias, este 15 de febrero han reanudado los trabajos de rastreo. También siguen en Irún (Guipúzcoa) por otro desaparecido, mientras la borrasca de gran impacto Oriana azota el país.

Una embarcación grande con varios efectivos ha salido a navegar por el cauce fluvial vallisoletano para tratar de encontrar a quien se precipitó este sábado por la tarde. Testigos avisaron al 112 de lo sucedido.

El río Pisuerga, en nivel amarillo tras las lluvias

Pedía ayuda cerca del puente de Santa Teresa y se activaron a equipos de rescate en la zona. No obstante, tras peinar el río, entre las orillas y la propia superficie de agua, no localizaron a nadie.

De ahí que la búsqueda siga activa, haciendo especial hincapié en zonas en las que la persona desaparecida pudiera haber quedado enganchada, como troncos o malezas, han precisado las mismas fuentes.

En estos momentos, el río Pisuerga está en nivel amarillo de peligrosidad a su paso por la capital vallisoletana, con un nivel de 2,62 metros y un caudal de 695,71 m3/s a consecuencia de las pasadas lluvias.