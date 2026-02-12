Alberto Rosa 12 FEB 2026 - 21:01h.

Una persona que asegura conocer la identidad del secuestrador ha enviado dos notas de rescate pidiendo un 1 bitcoin a cambio

Detenido un hombre en EEUU sospechoso del secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie

En Estados Unidos continúa la búsqueda de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la conocida periodista Savannah Guthrie que fue vista por última vez el 31 de enero. La familia ha recibido una escalofriante nota de rescate de una persona que afirma conocer la identidad del secuestrador de Nancy.

Según ha informado ‘TMZ’, a su redacción han llegado dos correos electrónicos distintos sobre el supuesto secuestro de Nancy. El miércoles se recibió una primera nota en la que se solicitaba un bitcoin a cambio del nombre del secuestrador, que equivale a unos 65.000 dólares (54.775 euros).

Este jueves, ‘TMZ’ ha recibido otro correo de la misma persona en la que se quejaba. “No me están tomando en serio”. Sobre el motivo por el que quiere un bitcoin, el autor dice que necesitará dinero para pasar desapercibido tras identificar al secuestrador por temor a represalias. También le preocupa que pueda ser “incriminado como ese tal Carlos (el repartidor que fue detenido y liberado)”. El autor concluye que diciendo que ese es su último intento por ayudar.

Savannah Guthrie ha publicado un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que aparece de niña con su madre Nancy. Junto a las imágenes, la periodista escribe que seguirán buscando sin parar. "Nuestra encantadora mamá. Nunca nos rendiremos con ella. Gracias por vuestras oraciones y esperanza".

Detención de un sospechoso

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron el miércoles a un hombre por la desaparición de Nancy Guthrie el pasado miércoles. Horas antes, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Nancy que captaron a un hombre con la cara cubierta y un arma en la cintura en la entrada de la vivienda.

El FBI difundió imágenes de un individuo enmascarado y "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la comunicadora. Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.