La magistrada ha dejado en libertad con medidas cautelares a un segundo detenido

Liberan a dos personas secuestradas en el maletero de un coche en Corbera, Valencia

Compartir







ValenciaLa Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por el secuestro de una pareja el pasado fin de semana en Corbera, Valencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha dejado en libertad con medidas cautelares a un segundo detenido, que no podrá comunicarse con las víctimas ni acercarse a menos de 300 metros de ellas.

Causa abireta

Ambos quedan investigados en una causa abierta por los delitos de detención ilegal/secuestro, extorsión, falsedad documental, estafa y dos delitos de lesiones, han informado las mismas fuentes.

La Policía informó el pasado viernes de que fue la mujer secuestrada quien pudo contactar con su cuñada con el teléfono mientras estaba en el maletero del vehículo donde estaba retenida.

Compartió la ubicación con ella y fue la cuñada la que contactó con los servicios de Emergencias y se pudo iniciar la persecución policial del vehículo.