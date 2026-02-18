Alberto Rosa 18 FEB 2026 - 17:55h.

Según testigos presenciales, el hombre entró al centro de salud con actitud agresiva hasta que entró a la consulta

Prisión para el detenido por asesinar a su expareja en un centro de salud de Benicàssim

El juzgado del Tribunal de Instancia de Castellón ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su expareja sentimental, el pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim. El presunto autor de la muerte de Ana Sorribas es Vicente V.G.

Según testigos presenciales, el hombre entró al centro de salud con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, tal y como recoge ‘Levante-EMV’, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer, donde presuntamente le asestó varias puñaladas.

“La gente salía con una cara horrible. Un chico salió como desorientado. Era una escena muy dura”, dijo una de las testigos. Según su testimonio, el presunto agresor, que ya está detenido, llevaba rato en el centro sanitario. “Durante la mañana estaba intentando entrar en la consulta. Salía un paciente, intentaba pasar, no podía, volvía a intentarlo. En un momento en que entraba otra persona, él aprovechó y accedió sin cita”, señala.

Otra fuente anónima cercana al caso es la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V.G.: “Levaba dos cuchillos por si me fallaba el primero”, recoge ‘Levante-EMV’.

Las autoridades señalaron que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén). Esta profesional sanitaria tenía un canal en la plataforma YouTube en el que daba consejos sobre cuidados, y en el que también hablaba sobre cómo afrontar rupturas sentimentales sin odio.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.