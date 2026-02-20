Claudia Barraso 20 FEB 2026 - 18:44h.

La policía investiga si la muerte del joven en Valladolid podría tratarse de un asunto de bandas latinas: lo menores son inimputables

La policía está investigando la muerte de un joven de 16 años tras ser apuñalado por otro de 13. Un grupo de tres menores se acercaron a la víctima, que se encontraba en la parte posterior del colegio Amor de Dios, para rodearle mientras uno de ellos se sacó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y le atacó varias veces.

La víctima recibió cuchilladas en la zona del tórax y el costado, por lo que tuvo que ser evacuado de emergencia hasta el hospital donde finalmente ha muerto por la gravedad de las heridas. Los agentes pudieron identificar y detener a los menores implicados. Uno de ellos, de tan solo 13 años, sería el responsable del asesinato. Son de origen sudamericano, por lo que la investigación se centra en determinar si es un asunto de bandas latinas, en este caso, entre mismos miembros.

El menor fallecido, murió en el Hospital Clínico. A las puertas de Urgencias del centro, se concentraron numerosos familiares y allegados de la víctima pidiendo “venganza”. En cuanto a los detenidos, al tratarse de menores de edad, los dos primeros resultan inimputables al tener menos de 14 años. Todos ellos han regresado a sus domicilios con sus familiares a espera de la decisión de la Fiscalía de Menores, según ha informado 'El Norte de Castilla'.

La agresión le provocó graves heridas en el pecho

La agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, tras lo que la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento. A las pocas horas, confirmaban la muerte del menor pese a los esfuerzos de los sanitarios de reanimarle. Sin embargo, las heridas que presentaba tras el apuñalamiento eran muy graves.