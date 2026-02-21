El hombre habría realizado cortes a la madre del niño para que no pudiera ayudar ni rescatar a su hijo

El hombre acusado de matar a su hijo en Tenerife utilizó un machete de 60 centímetros con el que le provocó graves cortes en la cabeza

TenerifeContinúa saliendo a la luz información sobre el trágico crimen machista ocurrido la madrugada de este viernes en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, Tenerife. Juan Manuel, un hombre de unos 35 años, mataba presuntamente a su hijo de 10 años y hería de gravedad a la madre del pequeño en su vivienda en la isla de Tenerife.

Fueron los propios vecinos del edificio los que informaron de un altercado en una vivienda en la que estaban escuchando ruidos y gritos. Una vez entraron los agentes en la vivienda encontraron al presunto autor de los hechos en un estado de excitación "tremenda" y a su hijo fallecido por una herida de arma blanca --un machete de unos 60 centímetros-- en su cabeza.

Seguidamente los agentes vieron que la madre del pequeño, de unos 26 años, estaba gravemente herida, ya que según ha especificado Pestana se encontraba en un estado que ha calificado de "tremendo, espantoso, con heridas en sus extremidades", teniendo que ser evacuada a un centro hospitalario, donde está siendo operada.

El hombre atacó a la madre del menor para que no pudiera defenderle

Según las primeras hipótesis y como recoge el medio local El Día, el hombre habría realizado cortes a la madre del niño para que no pudiera ayudar ni rescatar a su hijo.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, indicó que en este caso "todo apunta, obviamente, que es un caso más de violencia de género", exponiendo que si bien "no había antecedentes de Viogen", lo que hay registrado son cuestiones "muy menores y, de hace bastantes años", relacionadas con "algo droga pero de temas administrativos", por lo que matizó que es "nada relevante en relación" a los hechos ocurridos.

Pestana ha admitido que "es un caso muy dramático", por el que "uno está en shock todavía".

Almudena, la madre del niño asesinado por su padre en Tenerife, está grave

La mujer fue evacuada por los servicios de emergencia y, en el momento de las declaraciones del delegado, estaba siendo operada, si bien la Consejería de Sanidad no ha querido trasladar más detalles respecto al estado de salud de la víctima.

El Ayuntamiento de Arona, de donde es la familia, ha decretado dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad por lo acontecido.

También se guardó un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento como gesto de acompañamiento a la familia y a personas cercanas, y en otras instituciones de la isla, como el Cabildo de Tenerife, donde su presidenta, Rosa Dávila, encabezó el minuto de condena.

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.