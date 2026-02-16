Claudia Barraso 16 FEB 2026 - 17:37h.

Encuentran muerto a un hombre que llevaba desaparecido varios días en Las Gabias, Granada: ha sido localizado sin vida en su propia casa

El cuerpo sin vida de un hombre cuyos allegados no habían localizado en los últimos días ha sido encontrado este lunes por la mañana en su vivienda de Las Gabias, en el área metropolitana de Granada. Se investigan las circunstancias en que se ha producido su muerte.

Fuentes del servicio coordinador de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 11:20 horas de este lunes recibían aviso del hallazgo del cuerpo tras varios días en que este hombre al parecer no había podido ser localizado. Desde el organismo dependiente de Presidencia de la Junta se dio aviso a Bomberos, Policía Local y Guardia Civil, así como a servicios sanitarios, según informa 'Europa Press'.

Bomberos certificó la muerte de este hombre, cuyos datos personales no han trascendido, mientras que la Guardia Civil activó el protocolo judicial, tal y como está estipulado para estos casos, según han apuntado desde el 112.

Los motivos del fallecimiento no han trascendido

