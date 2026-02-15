Iván Sevilla 15 FEB 2026 - 13:30h.

El operativo de rescate de los bomberos se prolongó de 15:30 a 1:30 horas en la Estación de Gaucín, Málaga

La zona montañosa en Las Buitreras, donde está el Puente de los Alemanes, era de difícil acceso

Compartir







MálagaEn días de azote de la borrasca Oriana en España, un hombre de 53 años tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado durante casi diez horas en el barro en un paraje de la Estación de Gaucín (Málaga).

Llama la atención que los efectivos de bomberos de Ronda y Algatocín estuvieron todo ese tiempo trabajando en el operativo. Recordamos que este 14 de febrero también hubo otro rescate en Ciudad Real, tras crecer un arroyo.

PUEDE INTERESARTE Complicado rescate de un perro de más de 60 kilos en el Canal de Navarra con síntomas de llevar largo tiempo atrapado

Aunque en la provincia malagueña ya no llovía, las anteriores precipitaciones de los sucesivos temporales habían dejado zonas tan embarradas como la de difícil acceso en la que el senderista estaba atascado.

Hundido de cintura para abajo en el río Guadiaro

Sin poder salir por sus propios medios ni con ayuda de otras personas, testigos llamaron al 112 de Andalucía a las 15:07 horas para pedir ayuda. Se encontraban en un punto junto al río Guadiaro, cerca del Cañón de Las Buitreras.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un hombre con movilidad reducida aislado desde el día 5 en Alfacar, en Granada

También próximo al Puente de los Alemanes en un entorno natural conocido por sus rutas de senderismo, el varón estaba hundido de cintura para abajo, según comprobaron los servicios de emergencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los bomberos intervinieron desde las 15:30 horas que lograron llegar al lugar del rescate hasta las 1:30 horas de la madrugada cuando finalizaron la larga actuación.

Sacaron al afectado de allí primero con una camilla y después una ambulancia lo trasladó al hospital para una evaluación médica de su estado de salud.

Aviso del 112: "Mucha prudencia en el medio natural"

Tras lo sucedido, en esta jornada dominical el 112 de Andalucía ha lanzado un aviso a la población: "Pese al buen tiempo, el suelo y los ríos en zonas afectadas por el temporal suponen un riesgo importante".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Respeta los cortes de tráfico, señalización y evita las zonas próximas a cauces de agua, embalses, acantilados y diques", piden a los ciudadanos que quieran aprovechar para disfrutar del día despejado y soleado.

"Mucha prudencia en el medio natural. La afección en las carreteras sigue siendo alta. No bajes la guardia", advierten.