Claudia Barraso 24 FEB 2026 - 18:21h.

Un hombre ha sido reducido entre media docena de agentes y sanitarios en Valladolid al estar bajo los efectos de la droga caníbal

Dos detenidos tras secuestrar y herir de gravedad a un hombre en Granada

Compartir







Al menos seis policías han tenido que reducir en la madrugada de este martes a un hombre de mediana edad que había consumido la droga caníbal. Los hechos se produjeron alrededor de las dos de la mañana en la plaza de San Juan, en Valladolid. La Policía Municipal y Nacional colaboraron en la detención.

El hombre sufría alucinaciones, paranoias y gesticulaba como si se tratase de un verdadero ‘zombi’. Entonces, los servicios de emergencia y los agentes de la policía que acudieron hasta el lugar indicado intuyeron que el hombre se encontraba bajo los efectos de la droga caníbal, según han informado medios como 'El Norte de Castilla'.

PUEDE INTERESARTE Sorprenden a un conductor con más de 46 kilos de droga tras ser detectado en un control de velocidad en Navarra

Sin embargo, los sanitarios tuvieron que administrarle hasta en dos ocasiones una serie de medicamentos para poder estabilizarle sin saber en un primer momento lo que había consumido. Cuando consiguieron tranquilizarle y los agentes reducirle, el hombre fue trasladado de urgencias al Hospital Clínico de la ciudad para poder evaluarle y hacerle los análisis correspondientes para determinar las sustancias que había consumido.

Los efectos de la droga caníbal

La droga caníbal es una sustancia mucho más peligrosa que la cocaína y las anfetaminas. En muchas ocasiones, por no decir la mayoría, las personas que han consumido esta droga se vuelven muy agresivos, sufriendo delirios y alucinaciones. Incluso han llegado a causar graves agresiones a otras personas, llegando a morder o a atacar a los de su entorno.

PUEDE INTERESARTE Desmantelan un grupo que traficaba con drogas sintéticas en pisos turísticos alquilados en Barcelona

La droga caníbal es algo que cada vez se está viendo más casos en España. Es una sustancia muy peligrosa porque provoca alucinaciones y paranoias tan fuertes que la propia persona que lo consume no es capaz de distinguir lo que es la realidad y lo que provoca esta droga en su cabeza. Los agentes que intervinieron en la detención de este hombre en Valladolid sufrieron mucha dificultad por los efectos que provocó esta sustancia en él.