Iván Sevilla 22 FEB 2026 - 19:37h.

Tres detenidos en Barcelona al descubrirse que alquilaban pisos en el Eixample para vender drogas

Los agentes hallaron 11 kilos de sustancias estupefacientes, así como 100.000 euros en una caja fuerte

Compartir







BarcelonaLa policía catalana ha desmantelado en Barcelona capital un grupo criminal que traficaba con drogas sintéticas, las cuales vendían a clientes en el interior de pisos turísticos alquilados.

Los tres detenidos de entre 25 y 44 años habrían arrendado hasta 13 apartamentos ubicados principalmente en el barrio del Eixample barcelonés para desarrollar su actividad delictiva.

Según han explicado los Mossos d'Esquadra este 22 de febrero, los compradores de las sustancias contactaban primero por teléfono con los investigados y éstos les indicaban a dónde debían acudir.

En todos los casos, las transacciones se realizaban en las viviendas. Uno de los arrestados se ocupaba de gestionar, dosificar y vender los estupefacientes, mientras que los otros dos eran quienes alquilaban los inmuebles.

Seis tipos de drogas y 100.000 euros en una caja fuerte

Una vez llevada a cabo la investigación policial relacionada con estos hechos, el 18 de febrero a primera hora de la mañana se desplegó un operativo de entradas y registros a dos domicilios del Eixample.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Allí intervinieron un total de 11 kilos de drogas de distinto tipo: 4,2 kg de MDMA, 2,44 kg de ketamina, 1,42 kg de pastillas de éxtasis, 1 kg de cocaína, 1 kg de 'tusi' y 953 g de metanfetamina.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, los agentes descubrieron una maleta con el stock de las productos que ofrecían a los clientes al inspeccionar varios coches de los arrestados. Todo lo incautado habría alcanzado casi los 400.000 euros en el mercado ilícito.

También tenían dos básculas de precisión y elementos para crear las dosis. En el interior de una caja fuerte en una de las viviendas había 100.740 euros en gran cantidad de billetes.

Desde los Mossos han asegurado igualmente que meses antes, entre septiembre y diciembre del 2025, detuvieron a cuatro compradores de estas sustancias, en el marco de las labores vinculadas al caso.