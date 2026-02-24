Alberto Rosa 24 FEB 2026 - 20:20h.

La Fiscalía también ha recurrido la condena al considerarla demasiado leve

Condenan al alpinista Thomas Plamberger a cinco meses de cárcel por dejar morir a su novia en la montaña

Thomas Plamberger, el alpinista austríaco que fue condenado por abandonar y dejar morir a su novia durante un ascenso al Grossglockner, la montaña más alta de Austria, ha anunciado que recurrirá su condena de homicidio imprudente.

Mientras, el fiscal también está apelando la sentencia que le fue impuesta, alegando que es demasiado leve. Un tribunal de la ciudad de Innsbruck juzgó a Plamberger y, además de la condena de prisión suspendida, tendrá que pagar una multa de 9.400 euros (8.200 libras) por causar la muerte de la mujer, en enero de 2025 por negligencia grave. El alpinista se enfrentaba a una pena máxima de tres años de cárcel.

Plamberger, de 37 años, quien se declaró inocente ante el tribunal, también aseguró que sentía profundamente lo ocurrido. La pareja del alpinista, identificada durante el proceso judicial como Kerstin G, de 33 años, falleció por hipotermia a pocos metros de la cima del Grossglockner, que se eleva a 3.798 metros en la cordillera de Hohe Tauern. Esta cima se considera una de las ascensiones invernales más exigentes de los Alpes.

La Fiscalía también recurre la condena

La acusación mantuvo que el imputado ignoró que su pareja, sin ninguna experiencia previa en ascensos de alta montaña era responsable, debido a ser considerado como guía de expedición, al tener mayores conocimiento sobre esta actividad de alto riesgo. Plamberger, tras declararse inocente, insistió en que carecía de formación alpina y, por lo tanto, no actuaba como guía de montaña.

Kurt Jelinek, abogado de Plamberger, declaró el martes al periódico austriaco ‘Kronen Zeitung’ que había presentado un recurso dentro del plazo de tres días "por invalidez, en relación con la sentencia impuesta y con la culpabilidad", refiriéndose la invalidez a supuestos errores cometidos en la condena.

Klaus Jennewein, portavoz del tribunal de Innsbruck, declaró que la fiscalía también había apelado la sentencia. Esto significa que el veredicto aún no ha entrado en vigor. Una vez que reciban el veredicto escrito del tribunal, ambas partes tendrán cuatro semanas para presentar sus apelaciones por escrito.

Consultado por ‘The Times’, el fiscal Hansjörg Mayr afirmó que la fiscalía solicitaba una sentencia más severa. Negó las informaciones periodísticas que indicaban que había solicitado una condena condicional de nueve meses durante el juicio. El Tribunal Regional de Innsbruck indicó que la apelación sería vista por el Tribunal Regional Superior de Innsbruck y que su veredicto sería inapelable.