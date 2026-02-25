Amplio dispositivo para localizar a Manuel Duarte, desaparecido en Las Hurdes (Cáceres)

Manuel Duarte Sánchez, de 59 años, vecino de la alquería hurdana de Cerezal, dependiente de Nuñomoral (Cáceres), lleva desaparecido desde este domingo, por lo que la Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda que incluye el uso de drones, agentes de rescates en montaña y tres perros especializados.

Los familiares avisaron a la Guardia Civil la noche de este martes.

Amplio operativo de búsqueda

En el operativo participan en torno a una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (Usecic), patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo Pegaso de búsqueda con drones.

Posteriormente se han incorporado componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila y de Arenas de San Pedro (Ávila), que participan con dos perros especializados en la localización de personas, así como un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

También un guía y su perro especializado en la búsqueda de personas (Servicio Cinológico), desplazados desde Badajoz.

Además, según ha informado la Consejería de Gestión y Mundo Rural, en el transcurso del día se ha sumado un helicóptero y dos unidades de bomberos forestales terrestres del Plan Infoex.

El Ayuntamiento y el PSOE de la localidad han pedido la colaboración de los vecinos. Según ha detallado el Consistorio en un bando no se tiene noticia de él desde el domingo. "Si alguien lo ha visto en algún lugar desde esa fecha, se ruega que contacte con una persona cercana a él o con las autoridades competentes", ha señalado el Consistorio. Asimismo, el PSOE de Nuñomoral ha publicado en redes sociales una imagen de Manuel Duarte.

