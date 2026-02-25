Alberto Rosa 25 FEB 2026 - 18:10h.

La búsqueda de Pablo Cebolla, el joven de 20 años desaparecido la noche del 12 de febrero en Zaragoza, continúa con el despliegue de todas las unidades de la Policía Nacional. Las labores de búsqueda en las inmediaciones del río Ebro no han cesado.

En los primeros días, el elevado caudal, la baja visibilidad y las fuertes corrientes complicaron el dispositivo. Ahora, con las condiciones más favorables, los efectivos del operativo confían en que las labores sean fructíferas.

La Policía Nacional ha confirmado este miércoles que se han incorporado perros del servicio cinológico desplazados desde Madrid y capaces de rastrear en el agua, mientras continúan los trabajos con drones y el helicóptero en el entorno de club náutico, la última zona en la que una cámara captó al joven la noche del 12 de febrero.

Tras retirarse días atrás por la crecida del río, el grupo especial procedente de Guadalajara se reincorporó este martes. Se han centrado en puntos sensibles de la ribera, especialmente ene l tramo donde se perdió la señal del móvil del joven, que tampoco ha sido encontrado.

La familia sigue insistiendo en que el caso es de “alto riesgo”. En declaraciones a ‘Aragón Digital’, Paula, la hermana del joven, pone el foco en que no se deje lado de la búsqueda: “Queremos hacer presión para que no se pare de buscar”.

Estos días, amigos y familiares han organizado batidas de búsqueda organizadas en grupos de entre cuatro y seis personas, recoge ‘Aragón Digital’. Tras retirarse días atrás por la crecida del río, el grupo especial procedente de Guadalajara se reincorporó este martes.

