El cuerpo ha sido encontrado en una playa y se han producido dos detenciones relacionadas con el caso

La familia de Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, sospecha del último mensaje enviado desde su móvil: "No es de ella"

Las autoridades de Indonesia han hallado el cuerpo sin vida de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años de origen gallego desaparecida en la isla de Lombok desde el 1 de julio, según han indicado fuentes de su entorno a 'The Objective'. Las mismas han indicado que el cadáver de la septuagenaria habría sido hallado en una playa y que se han producido dos detenciones.

El viernes, habían confirmado que perros adiestrados de la Policía de Yakarta iban a viajar hasta la zona de la playa de Senggigi, en Lombok, para dar con el paradero de la desaparecida. También días antes, la Policía del país había anunciado que iban a geolocalizar el móvil de Matilde Muñoz, un reclamo que había hecho la familia durante semanas, que presentaron denuncias a finales de julio en Madrid, Girona y en el propio país asiático por medio de la Embajada española.

'Mati', nacida en Ferrol y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de atender a sus redes sociales hace casi ya dos meses. Fue vista por última vez el 1 de julio cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, según confirmó Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia, a Europa Press.

Las sospechas de la familia de Matilde Muñoz

Las sospechas de la familia se centran en el personal del hotel. En este sentido, en declaraciones a la agencia de noticias, Vilariño denunciaba que las contradicciones de algunos de sus empleados y encargados "son tan evidentes que no dejan lugar a dudas" sobre una posible implicación en la desaparición. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. "Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", aseguraba.

Entre otras cosas, indicaron que la desaparición se había producido el día 2, cuando fue el 1, y seis días después de la desaparición se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar a Laos. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

Semanas después de su desaparición, la Policía Científica acudió a registrar la habitación en la que pernoctaba Mati, aunque Vilariño desconoce lo que encontraron allí. Lo que sí sabe es que los empleados del mencionado hotel inicialmente señalaron a los agentes otra habitación.

El pasado domingo hallaron la mayoría de las pertenencias de la española --ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila--. Estas cosas aparecieron en la zona de basuras del establecimiento. Sin embargo, no encontraron ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito, ni su terminal móvil, lo que hace sospechar a la familia de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas. "Es imposible que se haya marchado por voluntad propia. Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar a sus allegados", subrayó el representante de la familia.