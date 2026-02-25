El presunto asesino de Andriy Portnov, asesor del expresidente Yanukovich, ha sido detenido en Heinsberg, en Alemania

El 21 de mayo de 2025, el abogado ucraniano Andriy Portnov, fue asesinado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón.

Compartir







El 21 de mayo de 2025, el abogado ucraniano Andriy Portnov, asesor del expresidente Yanukovich e incluido en la lista de sanciones de la UE fue asesinado a tiros en la puerta del Colegio Americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El asesinato a sangre fría a las puertas de un colegio provocó conmoción. Portnov, de 52 años, había dejado a sus dos hijos en el centro. Al ir a montar de nuevo en su vehículo, un Mercedes de alta gama y color negro, varias personas se acercaron y le dispararon en la cabeza y en la espalda.

Portnov no era una cualquiera. Ejerció como jefe de gabinete adjunto del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, a quien la llamada revolución del Euromaidan obligó a abandonar su cargo en 2014. Abogado de profesión, fue objetivo de sanciones por parte de la UE entre 2014 y 2015 por apropiación indebida de fondos públicos y violaciones de Derechos Humanos, así como de Estados Unidos.

El presunto autor material del asesinato, detenido en Alemania

Hoy se ha conocido que gracias a una investigación realizada por agentes de la Policía Nacional se ha detenido en la localidad de Heinsberg (Alemania) al presunto autor material de su asesinato. Hasta la ciudad germana donde se ha producido el arresto se han desplazado agentes del Grupo 5 de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que han contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a que el arrestado sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo. Las actuaciones judiciales son llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, en Diligencias Previas declaradas secretas.

Se ha emitido una Orden Europea de Detención y otra Orden Europea de Investigación para proceder al registro del domicilio del detenido. Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento del asesinato.