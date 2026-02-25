Diana Ospina se ha convertido en la última víctima de los paseos millonarios que angustian a los ciudadanos de Bogotá.

Diana Ospina se ha convertido en la imagen de un miedo latente ya en Bogotá. Fue secuestrada tras tomar un taxi y liberada 48 horas después víctima del llamado paseo millonario que ha inundado de temor a los ciudadanos. Ni tomar un taxi en plena calle te libra de ser víctima de la extorsión, el secuestro y el miedo a ser asesinado. Tampoco pedirlo mediante plataformas.

Diana Ospina salió de Theatron, célebre discoteca en la localidad de Chapinero, en la madrugada del domingo 22 de febrero. Las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraban cogiendo un taxi. No se supo de ella durante las 48 horas siguientes hasta que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que había sido encontrada y que estaba a salvo, con su familia.

El paseo millonario: robo y secuestro mientras se droga a las víctimas y se les vacían las cuentas

La mujer fue víctima del paseo millonario como ya se conoce esta práctica delictiva en Bogotá. Cada vez más común. En 2025 se registraron 37 casos, la cifra más alta desde 2004, y un aumento del 363% frente a los ocho casos de 2024, según datos de la Policía Nacional.

Esta modalidad de robo y secuestro consiste en retener y muchas veces drogar a las víctimas a bordo de un vehículo, mientras les vacían las cuentas bancarias y usan sus tarjetas de crédito.

En 2025, 28 de las víctimas fueron hombres y las otras 9 eran mujeres, según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía, SIEDCO.

Así fue el secuestro: coordinado y planeado

Las cámaras de los alrededores grabaron el recorrido del taxi en el que iba Ospina. Cuando llegó a su destino y estaba a punto de bajarse, aparecieron dos hombres que habían estado en otro taxi que la estaba siguiendo. Mediante amenazas, impidieron que entrara a la vivienda y la obligaron a que se montara en el otro taxi. Ambos vehículos de transporte pertenecen al mismo hombre. Aún no se conoce su nombre, pero según registros de la Policía tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales.

El caso de Ospina es aún más grave porque demuestra una estructura para cometer este tipo de delitos en los que los ciudadanos están totalmente indefensos. No solo la robaron -al parecer los movimientos bancarios alcanzan los 11.000 dólares-, sino que la mantuvieron secuestrada en dos locaciones diferentes a manos de dos grupos de delincuentes distintos. Los primeros "se la vendieron" al segundo porque pensaron que Ospina tenía mucho dinero.

El segundo grupo de delincuentes se encargó de llamar a la familia de la mujer pidiendo dinero por su liberación. Afortunadamente, la familia no cayó en la extorsión, y que el caso se volviera mediático permitió que la liberaran.

Ahora lo que pretende Andrés Felipe Peláez, abogado de la víctima, es que el caso no quede en el olvido y se pongan las medidas necesarias para que los delincuentes no queden impunes. “Solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, ha declarado.

No solo eso.Peláez es consciente de la gravedad de los hechos y su cotidianiedad. "El secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado del que fue víctima mi representada, ejecutado mediante una modalidad delictiva que se ha vuelto recurrente en la ciudad, no puede quedar en la impunidad".

Respecto a su cliente, el abogado señaló que "Diana agradece el respaldo recibido y, una vez culminen las diligencias judiciales, ofrecerá las declaraciones correspondientes en condiciones que garanticen su seguridad".

Zonas amarillas para garantizar la seguridad en el transporte

Mientras tanto la inseguridad sigue siendo una realidad diaria en Bogotá, hasta tal punto, que a finales de enero, la alcaldía y la Policía Metropolitana anunciaron la creación de “zonas amarillas”, puntos de transporte seguro en áreas de alta vida nocturna, coordinados entre el Gaula, Asobares, empresas de taxi y las secretarías de Gobierno y Seguridad, según informa el diario El País.

Porque los casos se repiten. Las autoridades en Bogotá investigan ahora un nuevo caso caso de paseo millonario contra una mujer, que se registró el pasado fin de semana en el norte de la ciudad, informan medios locales. La denuncia fue hecha por Valerie Gutiérrez, una mujer quien reportó que fue drogada y asaltada tras solicitar un vehículo a través de una plataforma junto con una amiga. Lo hizo así, precisamente, por considerar que era una forma segura. No lo fue.

Durante los primeros minutos del trayecto mantuvieron contacto con sus amigos. La mujer avisó a un allegado sobre su ubicación antes de perder la conciencia. Una vez despiertas, el conductos las obligó a bajar del coche en una zona distinta a la acordada como fin de trayecto. Las amigas se dieron cuenta de que algunas de sus pertenencias no estaban como tampoco sus teléfonos móviles. El conductor dijo, simplemente, que habían subido al coche sin móvil. La realidad es que las dos mujeres, que aseguran haber sido drogadas, no saben lo que hicieron con ellas.