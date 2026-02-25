Redacción Euskadi 25 FEB 2026 - 14:35h.

El hombre de 22 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y la mujer tratada de sus lesiones en un hospital

BilbaoUna mujer ha denunciado a dos agentes de la Ertzaintza de la localidad vizcaína de Sestao por agresión y abuso policial durante su propia detención, la de su hijo y un amigo. Uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de un testículo. Se ha abierto una investigación interna, aunque desde el Gobierno Vasco advierten de que la Ertzaintza tiene "legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta". Otras denuncias de abuso policial: dos ertzainas zarandean y golpean a un cliente y al dueño de una peluquería

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo pasado, cuando una patrulla no uniformada circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de Sestao.

En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que, según el relato policial, les increparon y golpearon el vehículo. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el coche.

Dos detenidos y dos ertzainas, todos con lesiones

A los agentes de paisano se sumaron varias dotaciones de ertzainas uniformados y se procedió a detener a tres personas. Una mujer, de 51 años y dos hombre, de 19 y 22 años. La mujer tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser tratada de las lesiones que presentaba tras la trifulca con la policía, mientras que uno de los varones tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de un testículo, tras una presunta agresión de los agentes que ha denunciado. Por su parte, los dos agentes implicados en la riña, acudieron a la mutua para “ser tratados de los golpes que recibieron”.

Lo ocurrido ha dado pie a que se abra una investigación interna dentro del Cuerpo de la Policía vasca. Esta mañana el máximo responsable vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en alusión a este tema ha recordado que la Ertzaintza tiene legitimidad para usar la fuerza, siempre de forma correcta y proporcional y que si no es así, ellos son los primeros en denunciarlo: "Tiene legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta. Cuando no ocurre, somos los primeros en denunciarlo".

Relato policial

Según consta en el relato de los hechos que hace la Ertzaintza: "Durante la madrugada del sábado al domingo pasado una patrulla no uniformada de la Ertzain-etxea de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de Sestao. En el momento en el que atravesaban un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo. Tras una discusión, los agentes se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el vehículo policial.

Tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas en las agresiones, concretamente, dos hombres de 19 y 22 años, y una mujer, de 51 años, todos de nacionalidad española, por atentado a agentes de la autoridad.

Dos de ellas, la mujer y el hombre de 22 años, fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratadas de las lesiones que presentaban. El hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo. Por su parte, después de la actuación policial, dos agentes acudieron a la mutua, para ser tratados de los golpes que recibieron.

Tras conocer lo sucedido en Sestao la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Una de las primeras diligencias practicadas ha sido recoger la denuncia de la mujer que resultó agredida y detenida.

Al mismo tiempo, el departamento de Seguridad ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y el consejero de Seguridad ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido".