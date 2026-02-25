Asun Chamoso 25 FEB 2026 - 14:40h.

El joven trepó por un andamio hasta la cuarta planta para okupar la vivienda ante la sorpresa de los vecinos

El Ayuntamiento de Castelldefels ha blindado el piso con tablones de madera y ladrillos para evitar otra okupación

BarcelonaUnas imágenes grabadas en la calle Mayor de Castelldefels (Barcelona) muestran como un joven entra ilegalmente en una vivienda a plena luz del día. Fue a principios de febrero, a media tarde, cuando el hombre trepó por el andamio de unas obras para escalar hasta el cuarto piso de un edificio. En el video se ve como primero con una silla golpea con fuerza una ventana para intentar acceder. Como no lo consigue, lo vuelve a probar con un palo. Golpe tras golpe, con descansos para tomar aire, consigue reventar la persiana y el cristal del balcón y hacer un agujero por el que entra al inmueble al grito de "Estoy dentro".

Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Local y a los Mossos d'Esquadra. Después de varios requerimientos de los agentes, el okupa abandonó el piso y se abrió un atestado policial.

El 23 de febrero el Ayuntamiento de Castelldefels ha blindado el piso situado junto a la plaza de Colón para evitar otra okupación. Técnicos de la brigada municipal han cerrado la vivienda a cal y canto. Han colocado tablones de madera para bloquear las ventanas y el balcón, han cerrado la puerta y luego han puesto ladrillos. Un tapiado que recoge un video grabado por el mismo consistorio que se puede ver en sus redes sociales.

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, asegura que van a seguir trabajando "contra la okupación ilegal y conflictiva que hace la vida imposible a las comunidades vecinos. En Castelldefels no son bienvenidas" y pide colaboración a los otras administraciones para "que se legisle y que se hagan leyes para garantizar la tranquilidad de las comunidades de vecinos y para que la okupación ilegal y conflictiva deje de ser una realidad en Cataluña y en el resto de España".