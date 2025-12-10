José Rocamora 10 DIC 2025 - 17:14h.

Los menores de 16 años en España tiene al menos una red social a la que pueden llegar a dedicar más de 5 horas al día

Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y estos responden: "Es inútil, vamos a buscar otra formas de acceder"

Europa mira con curiosidad el experimento australiano de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Recientemente, el Parlamento Europeo, ha reclamado a la Comisión y a los gobiernos una medida similar hasta los 13 años y retrasar ese acceso hasta los 16 años si el menor no cuenta con el consentimiento de sus padres.

En España, nada apunta a la aprobación de una ley tan parecida, tan restrictiva como la australiana. El Congreso aprobó en septiembre la tramitación de un proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en el entorno digital con medidas como la de aumentar de los 14 a los 16 años su registro en redes.

Los adolescentes quieren ser 'influencers'

Los datos de uso de redes sociales por parte de este grupo de población son preocupantes. Según UNICEF, el 78,3 % de los alumnos de 5º y 6º de Primaria, con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años, está registrado en alguna red social y el 19,9 % se conecta a ellas más de 10 horas los fines de semana, según revela el informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', elaborado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática.

En cuanto a las redes sociales, el 79,2 % de los entrevistados dice seguir de forma activa a algún 'influencer' y un 21,3 % cree que podría convertirse en uno de ellos. De hecho, un 7,8 % le está dedicando tiempo a convertirse en creador de contenido.

Por otra parte, el 25,1% de todos los encuestados asegura haber recibido mensajes con contenido erótico o sexual; el 11,3 % dice haberlos enviado; un 14,9% afirma haber recibido fotos o vídeos sexuales, y el 6,4 % dice haberlos enviado. A su vez, un 2,9 % asegura haber sido chantajeado con publicar o difundir material personal de carácter sexual.

El informe también revela que casi 6 de cada 10 niños y adolescentes ha hablado con desconocidos a través de Internet y un 14,3 % dice haber quedado en persona con alguien que ha conocido exclusivamente de forma online. Un 7,8 % ha recibido alguna proposición sexual por parte de una persona adulta a través de Internet, un porcentaje que sube hasta el 9,4% en el caso de las chicas.